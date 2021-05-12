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中市清明回收金紙達3千噸 未用環保金爐議員憂傷害人體

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員黃馨慧要求市府利用環保金爐，減少空汙與有害物質飄散。記者陳秋雲／攝影
台中市議員黃馨慧要求市府利用環保金爐，減少空汙與有害物質飄散。記者陳秋雲／攝影

台中市議員黃馨慧今在市議會民政業務質詢表示，清明祭祖期間剛過，市府推「金紙集中焚燒」數量達3000公噸、全國第一，顯見公墓納骨塔金紙焚燒量龐大，但公墓續用傳統「汙染高、效率低」的金爐，產生對人體健康及環境有害的污染源、十分不環保，她建議全面更新為環保金爐。民政局長吳世瑋表示，目前台中市沒公墓使用環保金爐，將選擇幾處規模較大公墓，研議辦理。

黃馨慧表示，焚燒紙錢會產生二氧化碳、細懸浮微粒及有害化學物質，危害人體健康及污染環境。許多宮廟已改用環保金爐，為維護環境盡一份心力。市長上任後改善空汙秉持「先公後私」原則，台中公墓傳統金爐是否也應該汰舊換新？

黃馨慧指出，西屯第十三公墓，每到4月清明節有許多民眾攜家帶眷前往祭祖、祈求祖先庇佑。市府在清明節推「金紙集中焚燒」數量高達3000公噸、全國第一，顯見公墓納骨塔金紙焚燒量十分龐大，若使用傳統「汙染高、效率低」的金爐，產生對人體健康及環境有害的污染源、十分不環保。

黃馨慧說，其實燒金紙也可以靠科技降低空氣汙染，讓拜拜燒金紙的傳統文化延續、傳統與現代並存。建議全市公墓金爐汰舊換新，全面改用環保金爐！

清明節 台中市

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