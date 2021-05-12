公托雖倍增「比中樂透難」家長哀中市西屯中籤率竟0.2%

台中市議員黃馨慧今在市議會民政業務質詢指出，市長盧秀燕上任2年、承諾2022年公托要達50處，目前開辦16處，進度僅30%。她說，其中西屯公托中籤率0.2%，比中樂透還難！要求加速「公托倍增」計畫進度。社會局長表示，因為找地難，找錢有困難，未來將爭取前瞻補助與公益彩券經費繼續設立公托。

黃馨慧表示，檢視盧市長宣示要「有效」減輕家長育兒負擔，擬定公托倍增計畫，的確是年輕家長的需求。但根據社會局資料，台中共29區，已開辦的16處公托，在人口稠密、需求度大的市區才只有4處！且比原預計2022年50處，進度落後一大截，市府是否該加快腳步？且社會局要視人口比例設置公托，西屯僅1處破零，不合理。

黃馨慧強調，公托需求量大，是因為有政府的監督管理，環境和品質家長比較安心，公托才成為雙薪家庭減輕生活負擔的首要選擇。根據民政局人口統計，西屯區110年4月、0至2歲人口數5170人，要搶西屯公托12位名額，中籤率才0.2%，真的比中大樂透三碼平均1.78%還要低耶？！家長期望值怎麼算都是負的，要如何「敢生、敢養」？

黃馨慧說，我國出生率位居全球倒數第一，中央「0到6歲，國家跟你一起養」已經淪為口號！不僅在去年首度發生「死亡數大於出生數」落差數，甚至今年前三月，落差已從去年0.8萬擴大到1.2萬人，顯示中央政策對增加人口數並無幫助，還是要靠地方政府「因地制宜」促進生育率。

黃呼籲市府，不論是公托或公幼，選擇適當地點，搭配並給予家長適當補助，落實市長政策，讓台中年輕人真正「敢生、敢養」！