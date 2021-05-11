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台灣疫情升級！網曝禍端是「機師檢疫放寬」 全是她扯後腿

社頭枋橋頭七十二庄迓媽祖 近萬信眾防疫進香

中央社 / 彰化11日電

彰化縣無形文化資產「社頭枋橋頭七十二庄迓媽祖」，今天抵鹿港天后宮謁祖進香。由於疫情防護升級，1萬多名信眾進入鹿港鎮，天后宮也一再宣導提醒戴好口罩，做好防疫工作。

這項地方宗教盛事，中午先由彰化縣副縣長洪榮章代表縣長王惠美前往社頭天門宮，與枋橋頭各庄頭代表恭迎天上聖母起駕；王惠美則於下午在鹿港福鹿橋共同接駕，隊伍隨後前往天后宮，晚間在天后宮駐駕並舉行媽祖祝壽典禮。明天日進香隊伍再恭送媽祖回鑾。

王惠美表示，今天疫情從一級警戒上升到二級，呼籲大家勤洗手、戴口罩、保持社交距離，聚會時戶外不能超過500人、室內不得超過100人，提醒鄉親維護自身健康與安全，這樣才能達到媽祖慈悲救世意義。

王惠美說，七十二庄涵蓋彰化、南投縣的9鄉鎮，非常特殊，每10年進行一次，要連續3年，今年是連續3年的第一年，活動從農曆3月30日至4月1日，歡迎大家熱情參與這項難得的文化盛事。

社頭天門宮主委劉義銘指出，社頭枋橋頭天門宮於1755年設立，枋橋頭街是古時交易地方，那時候各角頭都沒有廟，因此每個角頭都雕刻一尊神尊奉祀在天門宮，只在熱鬧時才迎回自己的庄頭，一直到後來，各自建廟後才迎回供奉，以往都是到中國大陸湄洲祖廟謁香。

直到一次遇強颱致無法如期在媽祖生日之前回鑾，後為顧及安全，湄洲媽祖指示枋橋天后宮改往鹿港天后宮謁祖進香，沿襲近300年至今。為了讓信徒容易記，從民國80年起，只要是逢民國尾數0的年，連3年至天后宮進香。

依縣府文化局資料，「社頭枋橋頭七十二庄迓媽祖」歷史可追溯至清朝，康熙年間福建移民進入彰化開墾，聚落開散，形成八庄頭七十二聚落。來台的泉、漳、粵人士因拓墾糾紛械鬥不斷，人數較少的粵人為了自保，結合漳州人一起抵禦泉州人，擴大重建枋橋頭天后宮，旁建供奉粵人守護神三山國王的鎮安宮，以示漳、粵團結。

枋橋頭七十二庄是一個超越族群、聚落、地域的聯庄組織，透過對媽祖的祭祀信仰，將不同祖籍的人群組織起來。而八個庄各自雕一尊媽祖神像並供奉於枋橋頭天門宮內，地方遇有慶典時，則各自恭請媽祖回庄祭祀，事後再請回枋橋頭天門宮，表現「七十二庄迓媽祖」民俗活動在地特色。

縣府致力保存傳統特色文化，社頭枋橋頭七十二庄迓媽祖民俗活動，在民國103年登錄縣級無形文化資產，傳承百餘年。繞境活動是以聯庄形式祭祀，極具組織性，在七十二聚落之間形成緊密的連結。

媽祖 天后宮 鹿港

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