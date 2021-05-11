台中太平「送肉粽」！當地人：不是海線習俗？住40年第1次

一名網友在臉書社團「我是太平人」轉貼「有點臨時！麻煩各位注意」，PO出圖片顯示今晚因應大樓及社區民眾要求，台中市太平區新福路11日晚上23:00~01:00行祭樑解繩科儀（送肉粽、送煞），路線包括新福路~中山路四段~74快速道路~往海邊，呼籲這段時間麻煩行經這些路段的人迴避，立即引發當地人熱議。

有網友說「我就住附近，想知道」、「這不是海線習俗？從太平到海邊經過多少人車？」、「40年第一次」，也有人抱怨「太平也有送肉粽？」、「老實說沒必要啊，一般送煞儀式不行嗎」、「我在太平40年，第一次聽到要送肉粽」。

也有網友認為「住戶連這個也要跟風嗎」、「怎麼連台中都在送肉粽了」、「走這麼遠，開車送嗎，不然走不到吧」、「從新福路走中山路接74到海邊，這路線比夜巡還硬唉」。

不少人也留言「尊重習俗吧，一堆人砲轟有什麼用呢，你不信就不要管照走就好，信的人就迴避」、「真假，我家附近唉」、「謝謝您的善意提醒喔」、「寧可信其有，不可信其無，回避就好，不信邪的人，就去碰看看，很簡單」、「能迴避的，就盡量迴避吧」。