防疫升級！彰化兒童劇、西瓜節停辦 縣府再爭取AZ疫苗

台灣出現感染源不明的本土病例致社區感染風險增加，彰化縣府宣布即日起控管提升，停止開放探病及探視，住院病人的陪病者及長照機構住民陪伴者限制1名，也因近期國內疫情升溫，彰化施打AZ新冠肺炎疫苗數量暴增，中央撥發的7500劑疫苗施打數量逼近一半，衛生局長葉彥伯說，將再向中央爭取。

彰化縣長王惠美今天下午在縣府簡報室召開彰化縣傳染病防治流行指揮中心會議，她表示，目前雖然疫情主要集中在北部，但台灣一體，彰化縣必須同步啟動二級警戒，呼籲各公私立機關一起配合中央規定的防疫措施，縣民們也要維持警戒，一起守護彰化。

縣府所轄機關，全部啟動實聯制，動線管制，進入一律量體溫，戴口罩，機關內部環境需定期消毒。所有的營業場所也都進行人流管制，落實防疫措施。一般民眾務必配合依規定戴口罩，做好個人防護措施。

依據中央疫情指揮中心公布，國內COVID-19疫情警戒已提升至二級，即日起室外500人以上集會活動以及室內100人以上集會活動，一律取消或延期。彰化縣文化局已決定暫緩5月16日蘋果劇團《抓龍特攻隊》兒童劇演出，福興鄉公所也停辦5月30日的福興西瓜節。

進入畢業典禮旺季，彰化縣教育處請各校明天舉辦校園防疫會議，依據指揮中心的防疫守則評估是否舉辦或延期。彰化府衛生局也指出，縣內醫院與長照機構即日起，除例外情形外，停止開放探病及探視。

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