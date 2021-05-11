南投市和興坑排水坍方 林明溱會勘要求加高護岸改善

南投縣長林明溱今天在南投市會勘農水路改善工程，華陽路和興坑排水幹線河道護岸坍塌，造成土石崩落也影響區域排水，林明溱表示會立刻加高改善，避免造成危害。

南投市和興坑大排約22公尺護岸，因大水沖刷邊坡，造成坍塌與土石崩落，危害到旁邊住家安全，得知縣長會勘，不少居民到場關心，希望縣府能儘快施工改善。林明溱說，和興坑排水目前只是小問題，但若放任不管將持續造成危害，為保障居民安全，縣府將發包施工進行護岸加高及欄杆改善。

南投市鳳鳴里鳳天宮登山健行遊客很多，但鳳天宮廣場及周邊道路年久失修、破損嚴重，希望縣府能夠改善。林明溱會勘表示，鳳天宮是南投市和員林市健行步道入口，假日人潮很多，部分路段龜裂破損，為了提供安全的登山健行環境，縣府將籌措120萬元進行路面改善。