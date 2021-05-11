南投鄉長二度停職 前鄉長張子孝今回鍋接任代理

南投縣仁愛鄉長吳文忠涉貪，一審被判18年6月，縣府依法將其停職派代，昨公布代理人選，由曾任仁愛鄉長、原民局長等職的張子孝「當救火隊」回鍋接任，並於今天交接，張表示，代理任期剩1年半，會用最短時間讓鄉政部步上軌道。

吳文忠因涉嫌工程發包收取廠商回扣，今年4月22日被台中地院依貪汙等16罪判刑18年6月，褫奪公權5年；縣府收到法院判決書後，依「地方制度法」將吳停職，並曾任仁愛鄉長、原民局長、機要秘書張子孝代理第18屆仁愛鄉長。

而「代理鄉長宣誓就職及交接典禮」今由縣府秘書長洪瑞智主持，張子孝則在洪和民政處長吳燕玲、當地鄉親等人見證下，從公所秘書謝汪汕手中接下鄉長印信，張上任代理並強調，奉縣長之命代理鄉長，是帶著責任與義務推行鄉務。

張子孝說，縣長林明溱長期關注原鄉，重視地方建議與聲音，對仁愛鄉親付出非常多關愛，而在所剩不長的1年半任期，還有很多事情要做，他相信能在縣府領導、所會和諧狀況下，在最短時間內步上軌道，落實鄉政推行，讓鄉親有感。