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南投竹山晉身觀光局經典小鎮 電子集章活動開跑

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮一直是國內著名的茶葉、竹子重鎮，即日起推出「2021竹山經典小鎮集章加碼活動」，抽好禮。記者黑中亮／攝影
竹山鎮一直是國內著名的茶葉、竹子重鎮，即日起推出「2021竹山經典小鎮集章加碼活動」，抽好禮。記者黑中亮／攝影

交通部觀光局去年公布經典小鎮 3.0 名單，竹山鎮首度入選後，全力打造成為文創工藝的重鎮，共整理全鎮13個景點，打造並發展精緻旅遊，為讓全國遊客認識竹山，來竹山體驗到高品質的深度之旅。特別推出「2021竹山經典小鎮集章加碼活動」，即日起到11月5日止，只要來景點集章上傳公所App後，就有機會拿紫南宮錢母和商品卡可抽。

竹山鎮特有的竹海美景，一直是國內著名的茶葉、蕃薯重鎮；加上開發歷史久遠，鎮內的百年老街、古蹟漫遊以竹藝手工藝豐富，將打造為文創工藝小鎮，做為八通關古道起點，清代曾建雲林縣城於此，故有前山第一城的美譽。

過去大家對竹山鎮並不熟悉，入選經典小鎮票選後，規劃包含紫南宮、杉林溪森林生態渡假園區、竹山菸葉館、遊客中心、竹山公園、下坪熱帶植物園、竹山文化園區、車籠埔斷層保存園區、由山查訪、采棉居寢室文化館、光遠燈籠、藏傘閣休閒文化園區、以及小鎮文創-竹青庭人文空間，等13個景點，任何一個點都可以集點拿獎品。

拿好康步驟有三，先掃描交通部觀光局玩遍百大經典小鎮集章版上QR，開始集點並拍照；再搜尋竹山鎮公所App下載並完成註冊；最後.掃描「竹山經典小鎮集章」版上Google表單QR填寫資料，上傳照片。全部完成後就可以得到每月集章抽獎的資格。

鎮長陳東睦表示，為讓竹山走上國際，這次店家也一起動起來，除了參加景點集章外，各店家也紛紛推出優惠小活動，只要到店家出示集點相關證明，最高有買1000送價值500元商品的大優惠，希望藉此讓大家更認識竹山之美，也能見識到竹山的豐厚人情味。

竹山鎮一直是國內著名的茶葉、竹子重鎮，即日起推出「2021竹山經典小鎮集章加碼活動」，抽好禮。記者黑中亮／攝影
竹山鎮一直是國內著名的茶葉、竹子重鎮，即日起推出「2021竹山經典小鎮集章加碼活動」，抽好禮。記者黑中亮／攝影
竹山鎮一直是國內著名的茶葉、竹子重鎮，即日起推出「2021竹山經典小鎮集章加碼活動」，抽好禮。記者黑中亮／攝影
竹山鎮一直是國內著名的茶葉、竹子重鎮，即日起推出「2021竹山經典小鎮集章加碼活動」，抽好禮。記者黑中亮／攝影

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