彰化限水有人狂抽水 民怒：搶輸人 一周只有2天水可用

彰化「供五停二」限水已一個多月，供水狀況越來越不穩定，讓彰化市民苦不堪言，許多住戶早已經歷「供四停三」困境，三民路鬧區一帶甚至一周只供水兩天，有居民累積多天碗盤不敢洗，一家人累積上好幾次廁所才沖馬桶，居民為搶水從周日就開馬達讓水塔儲水，若錯過抽水時機，只能摸摸鼻子自嘲是三等公民。

行政院長蘇貞昌與經濟部長王美花上個月陸續來視察烏溪伏流水工程，民意代表都提出彰化市多個幾乎每周停水3天才有水可用，兩人都表示比起過去，這次復水時間已大為縮短；但實際上影響住戶仍不在少數，向民代陳情不間斷。

彰化市主要由台中系統供水，德基水庫蓄水量持續下探，今早蓄水量跌破3%，僅剩2.8%，距離原先預估停供標準僅剩63公分，水公司指出，中部地區從4月6日開始限水後，德基水庫與鯉魚潭一天133萬噸供水量每周滾動式檢討，水利署統一控管，過去台中供彰化市一天約8萬噸用水，現在供水日只給低於6噸的水量，即便伏流水自有水源可陸續供水，但台中端控管下總量不變，並不會增加用水量。

家住三民路巷弄的林姓居民說，從一開始就被供四停三限水，他找人來看加壓馬達，也買了1噸的水塔，問題就是抽不到水，最近越來越誇張，表定周二、周三沒水，上周末一滴水都抽不到，昨天上午短暫來水，下午又停水，她下班回家水塔儲不到水，眼看最快要到這周五才有水，相當無奈。

華陽里位在管線末段，因有彰中、彰商兩校，加上商家眾多，水公司在限水期間加裝加水站，並在華陽市場增加2水桶，華陽里長林榮聰說，上周從周二停水停到周五晚上才來，連續90個小時沒水居民受不了，現在最怕每周四，居民陳情電話不斷，也很無奈。

水公司說，彰化地區除了彰化市限水，全彰化在供水日也有兩時段減壓供水，包括晚上10點到早上5點，以及中午12點到下午4點，淨水廠也必須蓄水才能提供臨時加水站使用，民眾若位在管末端、巷弄內，或在有水時一窩蜂抽水、用水，也會排擠其他住戶的用水，民眾應要改變使用習慣。