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影／曾在馬祖當兵 企業家採購2萬斤鳳梨送馬祖鄉親

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
蔡培慧牽線企業家，採購2萬斤名間鄉鳳梨送給馬祖居民分享。圖／行政院中部聯合服務中心提供
蔡培慧牽線企業家，採購2萬斤名間鄉鳳梨送給馬祖居民分享。圖／行政院中部聯合服務中心提供

飲水思源！曾在馬祖服役的桃園市企業家羅文進，聽聞馬祖鳳梨價格高昂，透過行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧牽線，和企業家友人楊勝得今天認捐2萬斤金鑽鳳梨送到馬祖，讓馬祖鄉親也能品嘗香甜多汁的南投鳳梨。

蔡培慧說，上個月底農委會主委陳吉仲主委在南投行銷鳳梨，桃園市易發精機董事長羅文進透過上好生醫科技總經理楊勝得聯繫，表達認購1萬斤名間鳳梨送給馬祖民眾意願。

蔡培慧今天邀集羅文進、楊勝得到名間鄉驗收鳳梨，農民一刀削下去，金鑽鳳梨香甜的果汁噴濺，獲得一片好評，楊勝得加碼跟進1萬斤，共襄盛舉

羅文進說，他曾在馬祖服役，聽說最近馬祖鳳梨價格高昂，加上支持蔡培慧公益認捐，便指定將鳳梨送給馬祖鄉親分享南投鳳梨。楊勝得說，今天天氣炎熱，鳳梨農現採現削，一咬下去果汁都噴出來了，當場決定加碼再買1萬斤，讓更多馬祖鄉親品嘗。

農民陳倍民說，名間是鳳梨重要產區，弱酸性紅土，加上氣候溫暖、排水良好，最適合金鑽鳳梨生長，完全不需要施打催化生長劑，民眾可以安心吃、開心吃。

名間鄉大庄村長陳明達感謝有蔡培慧牽線，讓大庄鳳梨名揚馬祖，也期待更多消費者品嘗美味鳳梨，也能到名間鄉旅遊。今天認購的2萬斤鳳梨，農民現採裝箱，預計明天送到馬祖，由南竿鄉公所代為發送給鄉民享用。

企業家羅文進、蔡培慧今天到名間鄉採收2萬斤鳳梨，送到馬祖給當地居民分享。圖／行政院中部聯合服務中心提供
企業家羅文進、蔡培慧今天到名間鄉採收2萬斤鳳梨，送到馬祖給當地居民分享。圖／行政院中部聯合服務中心提供
名間鄉盛產金鑽鳳梨香甜多汁，今天現採先收2萬斤鳳梨，將送到馬祖給當地居民分享。圖／行政院中部聯合服務中心提供
名間鄉盛產金鑽鳳梨香甜多汁，今天現採先收2萬斤鳳梨，將送到馬祖給當地居民分享。圖／行政院中部聯合服務中心提供
蔡培慧今天到名間鄉採收2萬斤鳳梨，送到馬祖給當地居民分享。圖／行政院中部聯合服務中心提供
蔡培慧今天到名間鄉採收2萬斤鳳梨，送到馬祖給當地居民分享。圖／行政院中部聯合服務中心提供

鳳梨 馬祖 蔡培慧

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