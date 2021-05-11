中火還沒完！傳再加中佳電廠 盧秀燕：對台中公平嗎？

台中火力發電廠擴建機組爭議未歇，國民黨多位議員今在市議會緊急質詢，指傳聞經濟部「放水」能源業者在台中港再蓋座「全新的火力發電廠」眾人才知「中佳電廠」興建計劃，且是全新的火力燃氣電廠，藍營譁然，提案請市府針對碳排放量占比最高的電力業進行總量管制，並要求逐年減碳，以落實台中市低碳城市自治條例。

議員要求市長盧秀燕表態，盧市長強調，台中市境內目前有5支煙囪、10部機組，台中火力發電廠是全國最大的發電廠，建議中央公營、民營均按比例總量管制，不超過現有的5支煙囪、10部機組，勿因桃園大潭及深澳電廠提早退場就改到台中港設置機組，在公營機組未減少、民營也要新設下，對台中市民來說十分不公平，市府堅持汰舊換新，共同維護中部人健康，守護空氣品質。

民進黨議員何敏誠表示，台灣是一體的，台中不是獨立王國，不能孤芳自賞，劃地自限，要整體考是，市長妳要想清楚！ 議員李天生說，空汙不是單一汙染源所造成的，就像所說要總量管制，固定或移動汙染都要一併管制，須整體考量。

國民黨議員李中說，台中火力發電廠目前是全國最大的火力發電廠，也是碳排放量最大的工廠，只要中火碳排放量一增加，台中市的空汙就增加；而高碳排放量的溫室氣體，也是造成極端氣候的兇手。中佳企業也有意在台中港區興建燃氣機組電廠，這將會讓台中的碳排放量遽增，為了台中空品，有必要進行電力業的碳排放量總量管制。

國民黨議員吳瓊華服務處接到公文以為是「中火電廠」擴建說明會，仔細看才竟是一家新的「中佳電廠」要在台中港再蓋一座全新的火力燃氣電廠，而且公聽會不是鄰近的龍井、沙鹿、大肚、烏日的里鄰長都有被邀請到，質疑經濟部「黑箱作業」，護航新電廠，補足中火擴建卡關的缺口。議員林汝洲也大表不滿，要求海線不能再增加空品汙染。

市議員林汝洲表示，節能減碳絕對是全民共識，但在台北的中央都將他們不想要的設施丟到中南部，增加兩座燃氣機組卻又不拆除舊機組，就算如中央所說除役拿掉操作證，也不能保證台電不會逕自啟用，市府的堅持有其意義！

林汝洲舉例，雙北捷運系統花了7000億，沒有聽過有人反對，台中捷運光是要蓋第二條就遭到多方質疑。林汝洲直嘆，台中人豈是二等公民？

龍井麗水里陳耀墩批評「中央有意在台中港再蓋燃氣機組、天然氣接收站等能源設備，恐帶來環境破壞與威脅！」「為什麼不是蓋個商圈、百貨公司，或101大樓帶動地方繁榮，反而是高汙染的產業」，地方都是反對的聲音。