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中捷通車目前運量合乎預期 盧秀燕：有信心越來越好
中部第一條捷運台中捷運綠線4月25日正式通車，市長盧秀燕今在市政會議表示，綠線通車首周運量約為試營運的54.9%，比例過半，相較北高首條捷運北捷木柵線61.8%、高捷紅線38.1%，表現居中，合乎預期「有信心越來越好。」
盧秀燕表示，台中捷運綠線4月25日正式通車，觀察營運量情形，綠線通車首周運量約試營運的54.9%，比例過半，也合乎預期。
盧秀燕指出，台中捷運藍線綜合規劃報告書已報請交通部審議，待中央核定後將辦理後續用地取得、設計及施工等作業，未來完工後將與綠線串聯成十字軸線。
另藍線延伸太平進行可行性評估，橘線也完成可行性研究並報請交通部審議，交通部4月15日同意備查台中捷運整體路網。
她強調，市府首要任務是興建藍線，行政院通過後就會展開土地徵收等計劃，繼續努力完成其他捷運路線，讓台中捷運形成路網，搭乘更便利「有信心越來越好！」
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