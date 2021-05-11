大甲大智街水患多年將設雨水下水道 明年9月完工

台中市大甲區大智街、雁門路與錦上街口因地勢低窪，遇大雨易淹水，立法院副院長蔡其昌爭取3300萬前瞻計畫經費設置雨水下水道，要解決水患，台中市議員施志昌今邀集營建署、台中市政府水利局、大甲區公所等單位會勘「台中市大甲區大智街雨水下水道工程」，水利局表示，工程已進入細部設計，預計今年底動工，明年9月完工。

施志昌表示，大甲大智路、雁門路與錦上街口因地勢低窪每遇大雨就容易淹水，民眾常陳情希望能夠改善，許多民意代表都到現場會勘過但仍然無解，原因在於雖然已有雨水下水道，但大甲區雁門路及錦上街口因土地問題道路一直未開闢，使排雨水下水道幹線下游尚未建置完成，讓此雨水下水道尚無排水功能，仍由道路側溝排放雨水。

施志昌說，再加上地勢問題，造成水流集中排入雁門路及錦上街口，但下游排水效率較差，易造成積淹水現象，為解決長年水患，蔡其昌副院長從中央爭取前瞻計畫經費全額補助3300萬，推動「台中市大甲區大智街雨水下水道工程」。