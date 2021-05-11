母親節過田間未收康乃馨比去年多兩成 農會籲轉念買花

今年母親節已過，估計在產地田尾鄉未採收的康乃馨比往年多兩成，鄉農會今天推測跟乾旱、春季夜間溫度偏涼，康乃馨花期延後有關，如果不當作應景花卉，農民可以慢慢採收到6月，鄉農會希望民眾改變觀念，康乃馨也可以當成一般配花，過了母親節也能購買。

彰化縣田尾鄉康乃馨種植面積約35公頃，全國最大，品種以一枝多朵的「中康」為主，今年走出去年疫情嚴峻時期的幽谷，田尾鄉農會今年自銷及委託產銷班代銷的契作康乃馨超過20萬枝，母親節前3天已高掛「完售」亮麗公告，但受到氣候變遷影響，目前田間未採收的康乃馨數量比往年多兩成。

田尾鄉農會總幹事吳政憲今天表示，雨水對植物非常重要，下一次雨勝過施一次肥料，缺水不只對花卉，也影響所有農作物，今年康乃馨花莖確實「比較短一點點」，對整體品質還好，春季多波鋒面通過，夜溫涼冷，少雨低溫讓康乃馨延後開花。

「中康」每株可長6至7枝，花莖先長先開花，以往開花時間較一致，今年花期延後，鄉農會認為農民會慢慢採收直到今年花期結束，至於批發價格維持在母親節前一天，依品質、市場需求量的不同，每把28元至42元，不會再有明顯波動；鄉農會總幹事吳政憲說，民眾可以把康乃馨當作一般花卉，用在插花的配花，母親節過後一樣可以採買。