自助餐、便當店下半年起需回收紙餐具 減少垃圾、廚餘

紙餐具回收設施將在今年下半年上路，不少自助餐和便當店業者仍未設置回收設施，南投縣環保局表示，縣內共有143家自助餐及便當店，應儘早完成紙餐具回收設施、相關標示及宣導，讓消費者用餐後配合做好清理、分類、堆疊三步驟，減少垃圾、廚餘，共同維護環境

環保局表示，台灣每年廚餘回收量將近50萬公噸，用廚餘桶堆疊起來，約達1.1萬座台北101的高度，食物浪費情形嚴重。環保局也呼籲民眾力行珍惜食物零浪費原則。而且南投縣沒有垃圾焚化爐，一般廢棄物全需仰賴其他縣市協助，廚餘減量也是重要工作。

現代人工作忙碌，自助餐及便當店是許多民眾用餐主要選擇，大多以紙餐具供民眾盛裝菜餚，紙餐具含有蠟、塑膠膜或鋁箔，用完的紙餐具若未妥善清理、分類，大概都成為垃圾得焚化或掩埋，產生環境問題。

環保署訂定「紙餐具回收」規定，明定自助餐及便當店業者在店內提供民眾紙餐具，包括盒、蓋、盤、托盤、速食容器、免洗餐具盛裝菜餚，應設置分類、堆疊功能之紙餐具回收設施，並貼上回收種類圖樣字樣；營業場所內張貼回收宣導海報、標語、播放回收語音，提醒民眾落實回收；並將紙餐具，交由回收業者處理。

環保局建議，民眾在日常生活中透過五種方式輕鬆實踐「零剩食行動」，一、煮飯做菜的量剛剛好，吃多少煮多少；二、在外飲食適量點餐，吃多少點多少；三、吃在地、食當季，健康低碳飲食；四、上網搜尋剩食回收管道，例：食物銀行、社福機構團體；五、參加剩食社團，將剩食訊息分享在社團上，邀別人一起分享、幫忙吃，共同降低廚餘量及打造永續飲食生活圈。