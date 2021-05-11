中市荔枝、落花生因乾旱農損 農民可申請現金救助

今年因氣候乾旱、降雨量不足，造成台中市荔枝及落花生農損，台中市府農業局向農委會爭取現金救助，農委會昨日公告台中市為荔枝、落花生農業天然災害現金救助地區，黑葉荔枝每公頃救助6萬元、其他新品種荔枝每公頃9萬元、落花生每公頃2萬4000元，農民今日起至5月20日可向受災地公所提出申請。

農業局長蔡精強表示，台中市荔枝種植面積1848公頃，主要栽培在霧峰、太平及大里等區，今年因受3、4月高溫與乾旱影響，造成荔枝開花延遲、花序短縮及果粒小；而種植面積245公頃，主要栽培在沙鹿、清水及龍井等區的落花生，今年同樣因降雨量不足，導致缺株情形偏高，且有植株矮小、葉片數少、開花期延遲情形。

經中市府、農委會台中區農業改良場及農糧署中區分署台中辦事處日前現勘，確認損害率已達救助標準，農委會昨日公告台中市為「3至4月高溫乾旱農業天然災害救助地區」，分別提供黑葉荔枝每公頃6萬元、新品種荔枝每公頃9萬元及落花生每公頃2萬4000元的救助金。

蔡精強指出，農民自今日起至5月20日可攜帶國民身分證、存款簿及土地登記謄本向受災地區公所提出申請；非土地所有權人者，應再檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書。