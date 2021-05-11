荒地成放大昆蟲世界 南投北投社區奪建築園冶獎

南投縣草屯鎮北投社區為活化閒置荒地，與水保局合作以「放大昆蟲世界」為主題著手營造小型公園，運用鮮明色彩設置沙坑、單槓、平衡木、跳格子等多元遊具，更透過綠美化營造生態景觀，成居民活動熱點，並獲今年建築園冶獎的肯定。

草屯北投社區指出，該社區史館路263巷旁有塊梯形空地，雖位居道路旁，但因長期閒置荒廢變成雜草叢生的窳陋空間，不僅有礙觀瞻，甚至變成藏汙納垢的荒地，隨近年生態、地方創生意識抬頭，居民盼活化改善成小而美的特色休憩空間。

北投社區發展協會理事長蕭景維說，地方對荒地改造有共識後，便向水保局申請農村再生計畫執行「草屯鎮北投社區環境改善工程」，並考量當地親子運動遊憩、友善長輩的無障礙環境等需求，規劃將該空地改造成適合各年齡層的鄰里公園。

而因北投里過去是生態資源豐沛的傳統農村，與水保局評估討論後決定以「放大昆蟲世界」為主題營造公園環境，入口處是花架振翅欲飛的瓢蟲，以花朵為形象的沙坑遮陽設施，還有愛打架的獨角仙等，營造孩童感受昆蟲視角的趣味。

水保局南投分局長陳榮俊說，除在該公園適度嵌入放大版昆蟲、花朵等元素，納入沙坑、小斜坡、單槓、平衡木、跳格子等多元遊具，更運用鮮明色彩使整體環境更生動活潑，同時種植草皮及開花喬灌木，綠美化保留自然生態的棲息空間。