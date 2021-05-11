奧萬大向護師致敬 醫事人員這5天享免費入園

南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區正值螢火蟲繁殖期，明天是「512國際護師節」，為感謝國內醫事人員為抗疫堅守第一線，並向其致敬，明天至16日連續5天優惠醫事人員免費入園，盼他們到奧萬大山林賞螢，舒緩緊繃身心。

林務局南投林管處指出，全球新冠肺炎持續延燒，台灣靠著優秀且堅守崗位的醫事人員堅守防疫第一線，保護國人健康，為向他們致敬，處內轄管的奧萬大從明天國際護師節起一連5天開放醫事相關人員免費入園。

奧萬大國家森林遊樂區因位居中高海拔，不僅山林生態資源豐沛，每年春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，四季特色別具；近期已由春入夏，園區內不僅氣候舒適涼爽，在森林步道盡情享受森林浴，呼吸芬多精，入夜更是賞螢最佳時機。

奧萬大自然教育中心表示，奧萬大園區近期螢光紛飛，因此規畫「拜訪火金姑」夜間賞螢活動，遊客可在專業導覽員的帶領下，近距離觀看最常見的黑翅螢、端黑螢及紅胸黑翅螢等，偶爾還能見到稀有的雌光螢。

「拜訪火金姑」活動於每晚6時30分至8時30分辦理，5月23日之前的賞螢季期間每天下午3至5時開放現場報名繳費，一般遊客每人150元、於奧萬大策略聯盟商家住宿的遊客每人100元、園區內住宿客則免費。