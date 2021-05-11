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彰化送肉粽送到南投山上引反彈 法師急改路線

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣福興鄉秀厝村今天晚上將有送肉粽儀式，原本路線往山上引起居民反彈。報系資料照
彰化縣福興鄉秀厝村今天晚上將有送肉粽儀式，原本路線往山上引起居民反彈。報系資料照

彰化縣福興鄉秀厝村有男子輕生，預計今天深夜11點舉行送肉粽送煞法會，但少見的是，送肉粽路線最後要往南投山上公墓化掉，這讓居民百思不得其解，也引起行經路線的民眾反彈，在地宮廟福興保安宮電話被打爆，廟方表示，法師最後修改路線，將亡魂送往海邊。

路線原本規畫從喪家出發後，一路走省道台17線至員林大排東西向快速道路下方，再往南投方向送到山上寺廟化解煞氣，昨天緊急修改路線，將沿台17線到員大排交界後左轉水防道路，直到鹿港海邊。

保安宮指出，喪家找南投法師做送肉粽科儀，廟方要安定民心也配合協助，路線由法師規畫，原先是希望將亡靈送到山上的寺廟修行，但民眾對於送肉粽送到山上反彈，已修改路線，依照常見的作法，送往海邊。

「這是胡搞瞎搞」風水命理師蒲慶峰說，送肉粽科儀沒送到山上的，送煞就是要與死者溝通後，協助怨魂離開，一般輕生者就是想不開，心中一把火，必須透過水開智慧，來到海邊，堤岸涅槃上船後才能通往西方世界，且必須準備7隻鞋子，讓亡魂不再回來，才能達到送煞的意義，若未好好化解，還送往山上廟裡，可能會出問題。

不過，文史工作者莊研育說，各人各法、不予置評，所學的法不同，送煞的方式就有差異，現在會引起討論是因資訊發達，過去視為禁忌的話題，大家現在會想追根究柢，但只要喪家認同，最後圓滿即可。

送肉粽 法師 保安宮

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