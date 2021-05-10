來當王牌執行官贏禮券 中部桌遊挑戰賽14日報名截止

法務部行政執行署台中、彰化分署將在22日舉辦「王牌執行官桌上遊戲」，報名截止日為今年5月14日，總獎金有1.4萬元的7-11禮券，行政執行署台中、彰化分署今天呼籲喜歡桌遊、又想體會當執行官的民眾，可以踴躍報名拿獎金。

法務部行政執行署台中分署表示，「王牌執行官桌上遊戲」是法務部推出的一款桌遊遊戲，目的是希望藉桌遊寓教於樂方式，介紹行政執行工作，並普及民眾法治教育，同時推廣機關核心業務，拉近與民眾之距離。

該款桌遊是由行政執行署研發，並統一製作精美牌卡，交由全國13個分署協助推廣，希望能在各地散佈執行工作的種苗，讓民眾了解行政執行是為追求公平正義與兼顧弱勢義務人的工作內容。

行政執行署台中分署指出，該款桌遊屬於輕度的策略桌遊遊戲，可有3至6位玩家一起參與，每位玩家扮演「執行官」角色，且每位執行官有不同的能力，以輪流打出「得分執行卡」的方式，來執行義務人，越難的義務人分數越高，最後分數最高者獲勝。

行政執行署台中分署表示，只要是在今年年5月22日參加由法務部行政執行署台中分署、彰化分署共同舉辦「王牌執行官桌上遊戲」比賽，即有50元7-11禮券，冠軍將發給5000元禮券、亞軍發給3000元禮券、季軍發給2000元禮券、殿軍發給1000禮券，總獎金合計有1萬4200元的禮券，歡迎各路喜歡桌遊愛好者共襄盛舉。

報名網址如下：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9Kgn_9X8uX_G0fxpgq1KZGPHF5dYY6ouYJc6fRXt36Yubhg/viewform?usp=sf_link。

活動內容：

活動網站：臺中分署

活動網站：彰化分署

活動FB網址：