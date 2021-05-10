南投草屯社區荒地大改造 變身昆蟲世界特色公園

南投縣草屯鎮北投里原有一處雜亂空地，透過行政院農業委員會水土保持局協助，以「放大昆蟲世界」為主題營造成鄰里公園，現在是社區老少休憩最佳場地，更獲建築園冶獎肯定。

為活化社區閒置荒地，提供居民活動和遊憩需求，水土保持局發揮創意並考量使用需求，以昆蟲世界為主題改造草屯鎮史館路263巷一塊閒置土地，成為鄰里活動新熱點，更得到今年建築園冶獎肯定。

水保局南投分局長陳榮俊今天表示，草屯鎮北投社區環境改善工程以「放大昆蟲世界」為主題，適度嵌入放大版的昆蟲、花朵營造趣味，包括以花朵形象的沙坑遮陽設施、瓢蟲花架、愛打架的獨角仙等，運用鮮明色彩讓整體感覺更生動活潑。

陳榮俊說，這處鄰里公園以最小量體設施創造最多元用途，包含遊戲沙坑、小斜坡、單槓、平衡木、跳格子等，周邊種植草皮和多種開花喬灌木，保留自然生態棲息空間，營造四季變化景致。

水保局表示，農村再生致力活化閒置空間，營造服務不同年齡層的環境設施、提升使用多樣性，都是希望透過開放空間，帶動民眾對環境與社區產生更多認同，也讓農村社區居民享有更好公共建設和生活品質。

草屯鎮北投社區發展協會理事長蕭景維說，此處原為路旁雜亂閒置空間，居民希望可以改善為社區特色休憩空間，這次透過水保局農村再生計畫協助，不論是孩童遊憩需求、成人運動設施、老人家無障礙環境等，都有用心考慮和設計，成功把荒地變身為小而美、大小朋友都愛的鄰里公園，居民非常開心。