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彰化微笑單車6月退場 MOOVO接手恐出現空窗期

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化微笑單車退場，新系統業者MOOVO接手恐有2個月空窗期。報系資料照
彰化微笑單車退場，新系統業者MOOVO接手恐有2個月空窗期。報系資料照

彰化縣公共自行車租賃系統YouBike七年合約到期，將由運點科技MOOVO單車接手，但因車用晶片缺貨，YouBike營運到6月底後恐怕出現空窗期，對此彰化縣府城觀處指出，盡可能避免出現無車可借的狀況，會發文給微笑單車在7月1日將系統移交出來，讓接手業者運點科技運作，新系統在9月1日如期上路。

YouBike自2014年起在彰化市、員林市與鹿港鎮建置YouBike公共自行車系統，但因縣府年年虧損，也考量若要升級2.0版本，須在投入1億多元經費，彰縣府去年底宣布由得標的運點科技（MOOVO）改採智慧無樁電子圍籬系統及車輛接手，為期3年。

彰化縣多名議員今在議會質詢關於公共自行車租賃系統的銜接進度，城觀處長田飛鵬說，與微笑單車系統合約原本在今年1月6日期滿，新業者自行車系統及車輛於7月上線服務，但在評選時，得標業者已事先提出車用晶片可能缺貨，必須在9月1日才能上路，最後與微笑單車及運點三方達成共識，YouBike系統延後營運到6月30日止。

吳韋達不滿指出，彰化人將有2個月的時間出現無車可借的狀況，這對經常使用公共自行車租賃系統的族群衝擊過大。田飛鵬表示，依契約微笑單車須交完整可繼續營運的系統給縣府或新業者，但經過將近3個月協調後，微笑單車表達，即便他們協助移交安裝系統，也要到7月底才能完成，縣府立場不能接受，目前也會盡量請運點科技盡量提前上路。

YouBike在彰化將期滿，也爆出微笑單車也遭控偷拆晶片惹怒縣府，彰化縣議員賴清美主張應該報警，對此田飛鵬說，「是不是偷不敢講」，YouBike1.0車柱上有關鍵晶片卡，因有地主要收回土地提前交接，微笑單車認為必須將晶片卡還給悠遊卡，在沒告知就私自派人拆除，這牽涉到法律問題，已要求微笑單車在系統交接時須連同晶片卡還給縣府，若有必要再辦理過戶。

單車 YouBike 自行車

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