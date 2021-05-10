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南投鄉長吳文忠涉貪停職 前鄉長張子孝回鍋代理
南投縣仁愛鄉長吳文忠因涉貪，一審被判18年6月，而遭到停職，縣府依法核派曾擔任過仁愛鄉長、原民局長、機要秘書等職務的張子孝代理，並將於明天上午10時在仁愛鄉多功能會館舉行代理鄉長宣誓就職及交接典禮，以利鄉政推行。
吳文忠因涉嫌工程發包收取廠商回扣，去年3月遭檢方羈押長達350天，今年2月辯論終結才以100萬元交保，並於3月4日復職；但因一審結果在同月22日出爐，吳被台中地院依貪汙等16罪判刑18年6月，褫奪公權5年。
而為維持仁愛鄉政運作，南投縣政府在收到法院判決書後，依「地方制度法」第78條規定將吳停職，並研議代理鄉長人選；唯當地民眾向縣長林明溱陳情，盼縣府指派代理鄉長應尊重地方聲音，並找具原民背景及相關經驗才能帶動地方發展。
經縣府審慎研議後決定由曾擔任過仁愛鄉長、縣府原民局及機要秘書等職務的張子孝回鍋代理，縣府表示，張子孝為仁愛鄉在地的賽德克族人，有行政經驗又瞭解當地事務，相信接手代理的磨合期短，很快就能推動鄉政。
民政處也表示，仁愛鄉第18屆鄉長吳文忠因案停職，依法核派前仁愛鄉長張子孝代理，並於明天上午10時在仁愛鄉多功能會館舉行代理鄉長宣誓就職及交接典禮，由縣府秘書長洪瑞智擔任主持人及監誓人，民政處處長吳燕玲擔任監交人。
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