意麵店貼心前進南投醫院 現煮熱騰騰溫暖醫護胃
醫護人員工作忙，外送便當放到冷掉不稀奇，甚至喝珍珠奶茶當正餐。為讓醫護吃到一碗熱騰騰的意麵，有店家今天到南投醫院中庭煮麵供免費品嚐，讓忙碌的醫護人員覺得好貼心。
5月12日為國際護師節，南投市長宋懷琳在護師節前夕請來傳統美食業者，今天前往衛生福利部南投醫院烹煮400份意麵供醫護人員免費品嚐，除對疫情期間堅守崗位的醫護人員表達謝意，也順勢推廣南投市的代表美食「南投意麵」，南投醫院院長洪弘昌也下廚煮麵。
宋懷琳表示，南投醫院是傳染病應變醫院，扛起南投縣防疫第一線角色，很感謝南投醫院醫護人員守護縣民健康，因此，選在護師節前夕特地來南投醫院，用南投市最好吃的意麵為醫護人員加油打氣。
南投醫院護理主任葉麗月說，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情發生以來，南投醫院接下許多防疫任務，相當辛苦，非常感謝護理同仁付出，目前本院約有350名護理人員、47名輔助人力，院長洪弘昌為感謝護理師辛勞，也公開表揚資深護理師、防疫有功人員、贈送新台幣2000元禮券、購買健身類型遊戲等。
南投醫院表示，意麵是南投市特色美食，市長宋懷琳安排意麵店家到醫院中庭烹煮，一碗碗軟而不爛的意麵配上豆芽菜、淋上肉燥，再加滷蛋，端上桌就是最單純的美味。宋懷琳、洪弘昌更親自下廚招待醫護人員，讓大家迫不及待來一碗熱騰騰的意麵。
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