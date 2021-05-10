意麵店貼心前進南投醫院 現煮熱騰騰溫暖醫護胃

中央社 / 南投縣10日電

醫護人員工作忙，外送便當放到冷掉不稀奇，甚至喝珍珠奶茶當正餐。為讓醫護吃到一碗熱騰騰的意麵，有店家今天到南投醫院中庭煮麵供免費品嚐，讓忙碌的醫護人員覺得好貼心。

5月12日為國際護師節，南投市長宋懷琳在護師節前夕請來傳統美食業者，今天前往衛生福利部南投醫院烹煮400份意麵供醫護人員免費品嚐，除對疫情期間堅守崗位的醫護人員表達謝意，也順勢推廣南投市的代表美食「南投意麵」，南投醫院院長洪弘昌也下廚煮麵。

宋懷琳表示，南投醫院是傳染病應變醫院，扛起南投縣防疫第一線角色，很感謝南投醫院醫護人員守護縣民健康，因此，選在護師節前夕特地來南投醫院，用南投市最好吃的意麵為醫護人員加油打氣。

南投醫院護理主任葉麗月說，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情發生以來，南投醫院接下許多防疫任務，相當辛苦，非常感謝護理同仁付出，目前本院約有350名護理人員、47名輔助人力，院長洪弘昌為感謝護理師辛勞，也公開表揚資深護理師、防疫有功人員、贈送新台幣2000元禮券、購買健身類型遊戲等。

南投醫院表示，意麵是南投市特色美食，市長宋懷琳安排意麵店家到醫院中庭烹煮，一碗碗軟而不爛的意麵配上豆芽菜、淋上肉燥，再加滷蛋，端上桌就是最單純的美味。宋懷琳、洪弘昌更親自下廚招待醫護人員，讓大家迫不及待來一碗熱騰騰的意麵。

醫護人員 疫情 新冠肺炎 2019新型冠狀病毒 COVID-19

延伸閱讀

新冠地獄！印度醫護開救護車 把確診者屍體「直接丟河裡」

蔡淑鳳／疼惜護理人員 「守」腳並用

「病患感謝是最大成就」 中醫大4人獲選竹縣優良護理師

醫病天地／摔倒頸部受損 嚴重會癱瘓

相關新聞

彰化公共單車交接 恐7月現空窗

彰化縣公共自行車原本是微笑單車YouBike系統，今年起合約到期，改由運點科技Moovo單車接手；不過微笑單車只營運到6...

大里老市場 變身老人樂活館

台中市大里第一公有零售市場老舊，市府規畫為樂活館，變身為老人據點，有圖書館、桌球場，還有社福團體進駐，昨天正式啟用。台中...

福利大縮水 農業師傅招募困難

農委會補助的「農業技術團」今年邁入第4年，疑因計畫即將在明年結束大砍補助，讓中彰投都出現招募不利局面；台中市開缺41人只...

來當王牌執行官贏禮券 中部桌遊挑戰賽14日報名截止

法務部行政執行署台中、彰化分署將在22日舉辦「王牌執行官桌上遊戲」，報名截止日為今年5月14日，總獎金有1.4萬元的7-...

南投鄉長吳文忠涉貪停職 前鄉長張子孝回鍋代理

南投縣仁愛鄉長吳文忠因涉貪，一審被判18年6月，而遭到停職，縣府依法核派曾擔任過仁愛鄉長、原民局長、機要秘書等職務的張子...

「聽見歌在唱」二水鄉版 村民送暖：要一起留住學生

電影「聽見歌在唱」的故事也發生在彰化縣二水鄉！二水鄉源泉社區理事長賴昭旭與村長今天會同村民到二水國中致贈入學獎勵金，希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。