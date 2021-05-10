中市大里零售市場變身樂活館 盧秀燕見證空間活化成功案例

31年前興建的台中市大里第一公有零售市場，因動線設計、管理及環境問題影響使用率，經市政府重新規劃修繕，今起轉型為大里樂活館開幕啟用，未來不但有閱讀休憩的場所，還有社區送餐及展演空間。市長盧秀燕上午特別前往，與當地市民共享喜悅，見證空間活化成功的歷史一刻。

盧秀燕還親自參與手作布製品課程，欣賞咖啡達人手繪市長自畫像拉花，大讚「好厲害」主辦單位更邀請到百歲人瑞洪桃阿嬤為大家獻上祝福，盼藉由樂活館各式服務促進長者健康。

盧秀燕說，原本的公有零售市場因年久失修，7年前變更土地改為社教使用，並花了5096萬元興建，經歷3任市長，今才完工啟用，使得台中市的老人據點達430個，長青學苑893班且向1000班邁進，讓長輩享受更多元的服務。

社會局指出，轉型後的大里樂活館有圖書館、里活動中心與桌球場，以及財團法人台中市私立真愛社會福利慈善事業基金會經營的日間照顧服務，以及社區送餐與展演空間等服務。

社會局長彭懷真說，一位居住當地超過20年的陳先生說，過去市場因動線設計及管理問題，讓民眾轉向其他賣場消費，也曾出現違規停車及環境髒亂問題，今日社區居民看到社會局規劃修繕後的建物和內部空間皆十分感動，肯定市府努力打造場館新氣象。

真愛基金會董事長李頴彥指出，基金會打造「食樂好事PLUS」，規劃社福團體手製品展示販賣平台，並培訓高齡志工，以老助老一同參與服務，提供二樓日照長輩與民眾互動的機會，還結合台中市銀髮達人服務，促進世代共融。

31年前興建的台中市大里第一公有零售市場，今起轉型為大里樂活館開幕啟用。圖／台中市政府提供