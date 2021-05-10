「聽見歌在唱」二水鄉版 村民送暖：要一起留住學生

電影「聽見歌在唱」的故事也發生在彰化縣二水鄉！二水鄉源泉社區理事長賴昭旭與村長今天會同村民到二水國中致贈入學獎勵金，希望協助學校留住學生，校長陳靜宜說，面對私校、甚至連雲林學校都來搶學生，他們的學生流失了一半，她強調，一定要留住學生，否則子弟未來都到外地，連社區都會萎縮。

賴昭旭今天與源泉村長張鈞雲等人到二水國中致贈二萬元入學獎勵金，賴昭旭說，源泉社區的理監事們提議，往後每年提撥一小筆經費挹注學校的入學獎勵金，希望發出拋磚引玉的力量，提醒更多鄉親重視在地就學的重要性。

陳靜宜說，目前二水國中全校人數149人，四年半前她到任時，一年級還有70人，目前的國一只剩38人，因為受少子化影響，各校都有辦學壓力，不僅私校、市區學校會搶學生，就連鄰近的雲林學校都到二水搶學生，所以學生人數少了四、五成。

陳靜宜說，有些家長認為學生要送到私校和市區學校就讀比較有競爭力，其實二水國中是偏鄉學校因學生人數少，老師反而可以加強個別化照顧及加強，就連英文課都是有包含外師的兩位老師上課，會考成績也有7%的學生達到5A，八成學生是可以上國立高中職，學生表現絕對不輸私中和市區學校，而且學校還提供各項獎學金。

「學校是社區的精神堡壘」，賴昭旭說，教育的發展對社區的永續活力是有影響性的，所以社區也想為下一代的教育貢獻心力，「拉拔一個孩子長大，需要全村的力量」，源泉社區的阿公阿媽們長期都與學校有密切互動，每年參與學校校慶運動會表演，和學生一起進行科學闖關遊戲、甚至攀岩活動，最近學生還在技藝課程老師指導下，手作便當送到社區給長者們享用。