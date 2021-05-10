小朋友跑起來很美麗 大村鄉第一條彩虹跑道啟用

小朋友夢想成真！大村鄉第一條彩虹跑道今天啟用，學童稱讚「新跑道表面彈性佳，跑起來很舒服又美麗」；輝映校內新建築活力色彩，整體更顯生氣蓬勃，有望成為「網紅景點」。

彩虹跑道近年隨著社群網站開始流行，成為熱門打卡景點。彰化縣大村鄉大村國小原有的全紅色PU跑道老舊破損，彰化縣長王惠美去年到校了解英語教學課程時，小學生送上一幅畫，畫出希望校內也能擁有色彩繽紛的彩虹跑道，這個心願今天實現。

大村國小校長江淑芳表示，原有舊跑道有18年歷史，雖經幾次整修，但跑道表面已缺乏彈性，縣長王惠美去年來訪時，學童送上一幅「心目中的跑道」圖畫獲應允，施工過程中，繽紛色彩一道一道出現，小朋友隔窗望著每天些微變化，很期待落成那一天趕緊到來。

江淑芳說，新的彩虹跑道很美麗，加上表面彈性佳，深受學生喜愛，輝映校內近年新建物活力色彩，使整體更顯生氣蓬勃。操場開放居民使用，有家長沿著不同顏色由外圈走到內圈，再走到外圈，家長認為「新跑道走起來很舒服，跟著顏色走，圈數更容易算」。

大村國小彩虹跑道暨戶外球場今天啟用，縣長王惠美出席啟用典禮時說，上次來學校，有議員反映跑道老舊、水溝積水、戶外球場多處破損，她得知後想儘快完成孩子們的願望，感謝縣議會支持，縣府得以快速撥用經費完成修繕，包括跑道整修經費新台幣330萬元、運動場排水溝修繕費35萬元、戶外球場整修費50萬4000元，盼提供學童及居民舒適、優質運動環境。

王惠美說，大村國小近年積極推動國際教育、資訊教育、沉浸式英語教學，合唱團、羽球隊、田徑隊也屢獲佳績，在食農、科學創意、能源等教育方面同樣有良好教學成效，謝謝校長、老師用心，及家長會、各級民代、地方仕紳對學校教育大力支持。