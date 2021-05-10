快訊

綠委說美售台飛彈AGM-88免費升級？真相是…美國哪有那麼佛心！

華航確診機師曾到訪！福華「七賢吧」緊急停業7天

小朋友跑起來很美麗 大村鄉第一條彩虹跑道啟用

中央社 / 彰化縣10日電

小朋友夢想成真！大村鄉第一條彩虹跑道今天啟用，學童稱讚「新跑道表面彈性佳，跑起來很舒服又美麗」；輝映校內新建築活力色彩，整體更顯生氣蓬勃，有望成為「網紅景點」。

彩虹跑道近年隨著社群網站開始流行，成為熱門打卡景點。彰化縣大村鄉大村國小原有的全紅色PU跑道老舊破損，彰化縣長王惠美去年到校了解英語教學課程時，小學生送上一幅畫，畫出希望校內也能擁有色彩繽紛的彩虹跑道，這個心願今天實現。

大村國小校長江淑芳表示，原有舊跑道有18年歷史，雖經幾次整修，但跑道表面已缺乏彈性，縣長王惠美去年來訪時，學童送上一幅「心目中的跑道」圖畫獲應允，施工過程中，繽紛色彩一道一道出現，小朋友隔窗望著每天些微變化，很期待落成那一天趕緊到來。

江淑芳說，新的彩虹跑道很美麗，加上表面彈性佳，深受學生喜愛，輝映校內近年新建物活力色彩，使整體更顯生氣蓬勃。操場開放居民使用，有家長沿著不同顏色由外圈走到內圈，再走到外圈，家長認為「新跑道走起來很舒服，跟著顏色走，圈數更容易算」。

大村國小彩虹跑道暨戶外球場今天啟用，縣長王惠美出席啟用典禮時說，上次來學校，有議員反映跑道老舊、水溝積水、戶外球場多處破損，她得知後想儘快完成孩子們的願望，感謝縣議會支持，縣府得以快速撥用經費完成修繕，包括跑道整修經費新台幣330萬元、運動場排水溝修繕費35萬元、戶外球場整修費50萬4000元，盼提供學童及居民舒適、優質運動環境。

王惠美說，大村國小近年積極推動國際教育、資訊教育、沉浸式英語教學，合唱團、羽球隊、田徑隊也屢獲佳績，在食農、科學創意、能源等教育方面同樣有良好教學成效，謝謝校長、老師用心，及家長會、各級民代、地方仕紳對學校教育大力支持。

王惠美 食農

延伸閱讀

員林母親節表揚 陪母親藤山步道踏青

打造主動學習教室 秀傳醫院首創「iHBSC策略技能中心」

打造長青城市 彰化縣589村里都將設關懷據點

門徒向耶穌下跪非求婚 廣達游於藝有童趣彰化縣長笑了

相關新聞

零售市場變身樂活館 盧秀燕見證空間活化成功案例

31年前興建的台中市大里第一公有零售市場，因動線設計、管理及環境問題影響使用率，經市政府重新規劃修繕，今起轉型為大里樂活...

青農李俊儀友善環境草生栽培 成功行銷台東有機釋迦

靜宜大學校友李俊儀曾擔任演唱會承辦公司的工讀生、主管，返鄉回台東種釋迦，從都市青年變身庄腳農夫，克服來自周遭質疑的眼光，...

「聽見歌在唱」二水鄉版 村民送暖：要一起留住學生

電影「聽見歌在唱」的故事也發生在彰化縣二水鄉！二水鄉源泉社區理事長賴昭旭與村長今天會同村民到二水國中致贈入學獎勵金，希望...

台中外埔國際壘球運動園區工程傳卡關 蔡其昌尋解套

台中市外埔區正興建的國際壘球運動園區，立法院副院長蔡其昌向中央體育屬爭取2億元預算闢建，中央補助1.2億、市府自籌0.8...

給潭雅神學生舒適安全校園 中市議員周永鴻爭取4校預算

台中市議員周永鴻為改善潭雅神校園環境，今天和台中市教育局會勘神岡高工、圳堵國小、豐洲國小與潭子區僑忠國小等4校，爭取無障...

中市電池交換300站 盧秀燕：電動機車增如種104萬棵樹

台中市GoStation電動機車電池交換站突破300站，總數全國第二。市長盧秀燕今表示，她上任兩年多，電動機車從2萬30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。