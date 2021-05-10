台中外埔國際壘球運動園區工程傳卡關 蔡其昌尋解套

台中市外埔區正興建的國際壘球運動園區，立法院副院長蔡其昌向中央體育屬爭取2億元預算闢建，中央補助1.2億、市府自籌0.8億，將打造全台第一座符合國際規格之運動園區，去年7月開工後施工至今，為完備園區各項設備，由主辦機關台中市政府出面盤點「國際壘球運動園區」相關施作項目及經費，避免完工後場地無法提供國際賽事及舉辦大型比賽，蔡其昌今天和相關單位會勘工地找出問題並討論解決方法。

蔡其昌今天邀集教育部體育署運動設施組長許馨文、中華民國壘球協會代表楊賢銘、台中市議員施志昌、台中市政府運動局長李昱叡及鐵山里長劉圳等單位現地勘查，匡列不足之施工項目彙整「國際壘球運動園區第二期工程」，所需經費共9990萬元，即刻研議如何辦理並達成共識，讓「國際壘球運動園區」如期完工，早點完成全台第一座國際標準壘球場，也讓地方居民有休憩的好場所。

蔡其昌表示，國際壘球運動園區興建至今已達6成進度，今天特別邀集中華民國壘球協會一同到現場會勘，研究球場目前設施可以改善及強化部分，務必要符合運動員實務面的需求。

蔡其昌說，現在園區內面臨二大問題，第一是原物料不斷上漲，工程要如當時預算完成面臨很大挑戰，這部分先由市政府釐清當時發包項目內容異動狀況，待釐清後他也邀請台中市長盧秀燕一起到中央報告，共同來爭取二期預算；第二是園區內設施規劃必須更符合選手及轉播單位的使用需求，觀眾們觀賞球賽的舒適度也是必須要強化的，今天把這些缺點一一指出，讓施工單位即刻進行改善。

施志昌說，今天點出的缺失，他將監督市政府及施工單位調整改善，對於外埔鄉親而言，這裡長期都沒有一個運動公園，隨著國際壘球園區落腳外埔，他期盼將居民們運動空間及環場步道一併闢建起來，讓地方得以同榮發展。