台中外埔國際壘球運動園區工程傳卡關 蔡其昌尋解套
台中市外埔區正興建的國際壘球運動園區，立法院副院長蔡其昌向中央體育屬爭取2億元預算闢建，中央補助1.2億、市府自籌0.8億，將打造全台第一座符合國際規格之運動園區，去年7月開工後施工至今，為完備園區各項設備，由主辦機關台中市政府出面盤點「國際壘球運動園區」相關施作項目及經費，避免完工後場地無法提供國際賽事及舉辦大型比賽，蔡其昌今天和相關單位會勘工地找出問題並討論解決方法。
蔡其昌今天邀集教育部體育署運動設施組長許馨文、中華民國壘球協會代表楊賢銘、台中市議員施志昌、台中市政府運動局長李昱叡及鐵山里長劉圳等單位現地勘查，匡列不足之施工項目彙整「國際壘球運動園區第二期工程」，所需經費共9990萬元，即刻研議如何辦理並達成共識，讓「國際壘球運動園區」如期完工，早點完成全台第一座國際標準壘球場，也讓地方居民有休憩的好場所。
蔡其昌表示，國際壘球運動園區興建至今已達6成進度，今天特別邀集中華民國壘球協會一同到現場會勘，研究球場目前設施可以改善及強化部分，務必要符合運動員實務面的需求。
蔡其昌說，現在園區內面臨二大問題，第一是原物料不斷上漲，工程要如當時預算完成面臨很大挑戰，這部分先由市政府釐清當時發包項目內容異動狀況，待釐清後他也邀請台中市長盧秀燕一起到中央報告，共同來爭取二期預算；第二是園區內設施規劃必須更符合選手及轉播單位的使用需求，觀眾們觀賞球賽的舒適度也是必須要強化的，今天把這些缺點一一指出，讓施工單位即刻進行改善。
施志昌說，今天點出的缺失，他將監督市政府及施工單位調整改善，對於外埔鄉親而言，這裡長期都沒有一個運動公園，隨著國際壘球園區落腳外埔，他期盼將居民們運動空間及環場步道一併闢建起來，讓地方得以同榮發展。
李昱叡表示，感謝蔡其昌副院長與市政府共同爭取二億預算闢建國際壘球運動園區，依造目前的工程預算進度，二期工程還須9990萬元，國際壘球運動園區是市府重視的建設目標，相關預算的籌編未來將協請中央共同協助，市府會持續朝計畫方向努力，期盼整體工程依然能如期完工。
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