快訊

綠委說美售台飛彈AGM-88免費升級？真相是…美國哪有那麼佛心！

華航確診機師曾到訪！福華「七賢吧」緊急停業7天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

給潭雅神學生舒適安全校園 中市議員周永鴻爭取4校預算

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員周永鴻今天會勘神岡高工的籃球場。記者游振昇／攝影
台中市議員周永鴻今天會勘神岡高工的籃球場。記者游振昇／攝影

台中市議員周永鴻為改善潭雅神校園環境，今天和台中市教育局會勘神岡高工、圳堵國小、豐洲國小與潭子區僑忠國小等4校，爭取無障礙電梯、安全防護棚架、全新課桌椅與運動設施改善，共超過2000萬預算，完工後可嘉惠超過2200名學生。

周永鴻表示，他很關心學生的學習環境，潭雅神有許多學校都有悠久歷史，而且學生人數有所成長，各校都有急迫改善的設施。他今天邀集教育局先到神岡與潭子4校，爭取預算。

周永鴻說，這次爭取設備預算與學生安全息息相關，像是神岡高工籃球隊成績優異，也常舉辦全市比賽，但球場因排水問題，地面破損嚴重，球場及運動場預算改善至少需1500萬；豐洲國小為了防椰子落葉打傷學生，要設置安全棚架並結合食農教育，約需146萬元。

周永鴻指出，其中一些預算能讓學生學習無後顧之憂，他為圳堵國小爭取裝設無障礙電梯及大樓通道380萬，以及旁邊的PU跑道，潭子僑忠國小課桌椅還有300套需要48萬預算。

周永鴻表示，很多設施預算如果沒有一次到位，反而可能衍生更多問題，像是圳堵國小跑道和無障礙電梯工程施工的期程就需要一併規劃，希望教育局盡快讓預算到位。

台中市議員周永鴻今天會勘圳堵國小，計畫裝設無障礙電梯。記者游振昇／攝影
台中市議員周永鴻今天會勘圳堵國小，計畫裝設無障礙電梯。記者游振昇／攝影

教育局 電梯 台中市

延伸閱讀

老闆要求電梯完工後拍照回傳 他PO自拍腹肌照引暴動

潭雅神綠園道旁溝渠飄惡臭、蚊蟲遍佈 地方盼設箱涵改善

出入口更方便 新北這4座捷運站將改善

台中港再來一家電廠？ 龍井里長：嚇死了

相關新聞

零售市場變身樂活館 盧秀燕見證空間活化成功案例

31年前興建的台中市大里第一公有零售市場，因動線設計、管理及環境問題影響使用率，經市政府重新規劃修繕，今起轉型為大里樂活...

青農李俊儀友善環境草生栽培 成功行銷台東有機釋迦

靜宜大學校友李俊儀曾擔任演唱會承辦公司的工讀生、主管，返鄉回台東種釋迦，從都市青年變身庄腳農夫，克服來自周遭質疑的眼光，...

「聽見歌在唱」二水鄉版 村民送暖：要一起留住學生

電影「聽見歌在唱」的故事也發生在彰化縣二水鄉！二水鄉源泉社區理事長賴昭旭與村長今天會同村民到二水國中致贈入學獎勵金，希望...

台中外埔國際壘球運動園區工程傳卡關 蔡其昌尋解套

台中市外埔區正興建的國際壘球運動園區，立法院副院長蔡其昌向中央體育屬爭取2億元預算闢建，中央補助1.2億、市府自籌0.8...

給潭雅神學生舒適安全校園 中市議員周永鴻爭取4校預算

台中市議員周永鴻為改善潭雅神校園環境，今天和台中市教育局會勘神岡高工、圳堵國小、豐洲國小與潭子區僑忠國小等4校，爭取無障...

中市電池交換300站 盧秀燕：電動機車增如種104萬棵樹

台中市GoStation電動機車電池交換站突破300站，總數全國第二。市長盧秀燕今表示，她上任兩年多，電動機車從2萬30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。