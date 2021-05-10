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給潭雅神學生舒適安全校園 中市議員周永鴻爭取4校預算
台中市議員周永鴻為改善潭雅神校園環境，今天和台中市教育局會勘神岡高工、圳堵國小、豐洲國小與潭子區僑忠國小等4校，爭取無障礙電梯、安全防護棚架、全新課桌椅與運動設施改善，共超過2000萬預算，完工後可嘉惠超過2200名學生。
周永鴻表示，他很關心學生的學習環境，潭雅神有許多學校都有悠久歷史，而且學生人數有所成長，各校都有急迫改善的設施。他今天邀集教育局先到神岡與潭子4校，爭取預算。
周永鴻說，這次爭取設備預算與學生安全息息相關，像是神岡高工籃球隊成績優異，也常舉辦全市比賽，但球場因排水問題，地面破損嚴重，球場及運動場預算改善至少需1500萬；豐洲國小為了防椰子落葉打傷學生，要設置安全棚架並結合食農教育，約需146萬元。
周永鴻指出，其中一些預算能讓學生學習無後顧之憂，他為圳堵國小爭取裝設無障礙電梯及大樓通道380萬，以及旁邊的PU跑道，潭子僑忠國小課桌椅還有300套需要48萬預算。
周永鴻表示，很多設施預算如果沒有一次到位，反而可能衍生更多問題，像是圳堵國小跑道和無障礙電梯工程施工的期程就需要一併規劃，希望教育局盡快讓預算到位。
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