台中文山垃圾超收飄臭？ 環保局：值歲修和往年無異

台中市南屯區的文山垃圾場垃圾超收過量？台中市議員何文海上午開記者會，指控文山垃圾場因為進場價格低於台中市烏日、后里焚化廠，致導致垃圾超收，臭味四溢。但環保局副局長陳政良一同赴現場勘查並澄清說，是因為文山焚化爐本月1至9日正值上半年的歲修，廠內3爐都停燒，才有堆置情形，但情況和往年無異。

陳政良說，台中市的3座焚化廠以往縣市尚未合併前，各自的訂價不一，文山焚化廠的確略為便宜，但是因為垃圾車進場都事須和當地的焚化廠簽約並有固定的卡牌才能進廠，焚化廠也會自行控制收取量，不會發生因為價低而隨意能進廠情形，所以也不會發生因價低而吸引其他地方垃圾車專程到文山傾倒垃圾的情形。

他說，台中市的3座焚化廠中，烏日和后里都是每日900公噸垃圾收取量，僅文山只有600公噸。他坦承，目前台中市的垃圾產生量，已超出文山的收取量，還得靠另兩廠分擔。但預計10月可以發包進行汰舊換新工程，並以綠能發電廠概念來進行設計和興建，而不僅是焚化爐；等2024年底完成後，文山的量可提高至每日900公噸垃圾收取量，那一切問題都沒有了。

對於何文海指控文山垃圾廠飄散臭味，尤其天氣熱，擔心居民會更受不了。陳政良說，垃圾進場後，他們會進行分類，一些可能會發生腐臭的湯水類都先進儲坑，讓氣味不致四散，在外堆置的都是較不易發臭的塑膠瓶之類。