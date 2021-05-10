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中市電池交換300站 盧秀燕：電動機車增如種104萬棵樹

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市GoSation達300站，市長盧秀燕現場換電池表示非常方便。記者陳秋雲/攝影
台中市GoSation達300站，市長盧秀燕現場換電池表示非常方便。記者陳秋雲/攝影

台中市GoStation電動機車電池交換站突破300站，總數全國第二。市長盧秀燕今表示，她上任兩年多，電動機車從2萬3000輛成長至6萬1851輛，朝3倍增邁進，換算目前每年減碳量相當種104萬棵樹或建置8座台中都會公園的固碳量。市府與中央合力提供高額購車補助，並盤點市有土地加速設置充換電站，讓台中市的電動機車去年成長幅度達六都第一，大幅降低排放汙染。

Gogoro Network在台灣大道市政大樓附屬平面停車場建置GoStation第300站，今啟用。

盧秀燕表示，她上任至今，電動機車數量朝3倍增邁進，換算目前每年減碳量約1萬8741公噸，相當於種植104萬棵樹。GoStation第300站是重要的里程碑，市府不僅加強管制空汙，更重要的是推動創新綠能。

Gogoro Network總經理潘璟倫指出，全台已設置逾2000個換電站，台中有300個站點，平均不到350公尺就能看見一個換電站。另台中市也是擁有最多「超級換電站」的城市，提供超過100顆電池，提升車友換電便利，未來將持續與市府合作。

車友林煥希提到，Gogoro Network2016年起在台中設置換電站至今，從原先需要透過APP查詢換電站地點，到現在一段距離就有換電站，越來越普及，提高車友換電動機車意願。

經發局表示，市府持續布建GoStation，包括全國第一處超級換電站「草悟廣場站」全台唯一考古學家監工的「惠安停車場站」以及台中市第一座公部門站點「台中州廳站」。

其中，市府提供市有土地完成建置共47站，包括大雅區公所1站、文資處1站、觀旅局1站、運動中心2站、交通局停管處31站丶經發局針對公有開放空間場域辦理標租提供11站，目前新規劃22站持續建置中。

環保局指出，台中去年電動機車新增1萬6734輛，成長率達38.3%，六都第一，市府今年與中央持續祭出優惠補助，鼓勵民眾汰換老舊機車，換購電動機車最高可享補助4萬元。此外積極建構友善電動車環境，補助電動汽車充電站設置每站最高5萬元、電動機車充電站每站最高1萬元。截至目前，台中電動汽車充電站已達575站，全國第一。電動機車充電站702站、電動機車電池交換站也突破300大關，數量全國第二。

台中市GoSation達300站，市長盧秀燕現場換電池表示非常方便。記者陳秋雲/攝影
台中市GoSation達300站，市長盧秀燕現場換電池表示非常方便。記者陳秋雲/攝影

電動機車 台中市 減碳

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