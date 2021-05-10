德基水庫水位跌破1326公尺 再創47年新低

中台灣旱象持續，德基水庫今天上午10時水庫水位來到1325.95公尺，水庫蓄水率3%，再創47年來水位新低；因近來氣候晴朗，中央旱災應變中心對德基水庫並無人工增雨計畫。

根據經濟部水利署水情監測統計資料，德基水庫目前蓄水率3%，水位1325.95公尺，水位跌破1326公尺，再創47年來歷史新低。目前進流量3cms，放流量7cms，持續供應下游民生用水，也因水源入不敷出，水位恐逐日下降。

大甲溪發電廠今天指出，德基水庫水位持續下降，但因近日氣候晴朗，目前無人工增雨計劃。為維持水庫生態及防止水庫邊坡的泥沙崩落，出水口恐遭堵塞，發電廠曾表示水位降到1325公尺則停止放水，對此，大甲溪發電廠表示，一切交由中央旱災應變中心調控決定。