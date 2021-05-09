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最暖心油畫版畫展 20件參展作品義賣捐做公益
「情深中友」倪朝龍油畫版畫個展母親節開幕茶會今天登場，專精版畫及油畫的藝術家倪朝龍教授，是中部地區重要的藝術教育推動者，他今天當場宣布，展出的20件版畫作品義賣，捐贈給財團法人罕見疾病基金會。
「情深中友」倪朝龍油畫版畫個展即日起到6月21日在中友百貨A棟12樓中友時尚藝廊開展，共展出33幅油畫及版畫作品，精選倪朝龍自1995年至2020年期間油畫、版畫代表作品，從描繪豐富的台灣真切情感，到走訪海外深入異國的風景人文。
中友百貨企劃處經理簡聰政說，中友時尚藝廊自開辦以來，一直響應公益，邀請藝術家響應公益活動，倪朝龍非常認同中友時尚藝廊的理念，特別將本次展出的20幅版畫全數捐出義賣，而且首度給予豐厚的折扣，折扣後全數售出金額可達166萬2000元，扣除成本後金額將全數捐贈給財團法人罕見疾病基金會。
倪朝龍致詞時說，他在台中從事教育、藝術工作已經60多年，剛好有這個機會可以為台中這塊土地作一些奉獻。他在這次展覽中也將版畫的每個步驟展示出來，讓觀賞者能了解版畫在繁複的步驟所拓印出來。
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