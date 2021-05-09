南投好食民宿再增22家 擬擴大升級「好食旅宿」

為永續發展南投縣產業觀光，縣府6年前推動「南投好食民宿」，繼55家民宿通過認證，今年再新增22家，副縣長陳正昇說，好食民宿成功串起各產業，後續將再納入旅館為「南投好食旅宿」，並結合日月潭遊艇等擴大發展南投好食觀光。

縣府指出，南投觀光旅宿業發展蓬勃，光民宿就有788家、旅館122家，國際觀光旅館有3家，而為讓地方觀光能以「符合在地、永續發展的食材」串起各產業，6年前推動「南投好食民宿」品牌，逐年輔導民宿業者通過認證投入永續行列。

副縣長陳正昇說，南投好食民宿從第1年草創的7家，5年多來提高至55家，今年更新增清境佛羅倫斯渡假山莊等22家民宿，總數已躍升至77家，持續輔導獲證民宿與縣內小農合作，使用安全無毒的在地食材製作餐點，將觀光串連農業。

而在選用安全無毒的在地食材備餐同時，減少食材碳足跡，以符合聯合國永續發展目標（SDGS），也進而提供顧客加值早餐與優質服務品質，以達環境與產業「永續」，這6年多成功推動並建立「南投好食民宿」品牌，促使更多民宿夥伴加入。

陳提到，藉由旅宿業與在地產業攜手合作，逐年打開「南投好食民宿」知名度，也縣府及各類旅遊網站上列表供旅客了解，擴大品牌行銷推廣且有顯著成果，縣府因此規劃擴大納入旅館業，從「南投好食民宿」提升至「南投好食旅宿」品牌。