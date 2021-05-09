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有洋蔥！小六女徒步大甲媽遶境 癌父：有夢見媽祖
安寧病房傳溫馨故事！台中葉姓國小六年級女童因父親罹癌病況惡化，住進中山醫學大學附設醫院安寧病房，無法參與大甲鎮瀾宮媽祖九天八夜遶境活動，女童在阿姨陪同下，徒步七天為父親鑽轎底、求得五色平安繩等祈福，葉父欣慰女兒「長大了」，可以獨當一面，還說有在女兒參與遶境的那幾天，有夢見媽祖。
葉母說，葉姓女童參與大甲媽祖遶境後，天天到安寧病房陪伴在葉父，跟葉父分享遶境過程點點滴滴，父女間也說了很多的話，陪伴葉父走完人生最後一哩路。
葉母指出，夫婦倆在太平經營早餐店，也是虔誠的信徒，從八年前開始，也就是女兒還念幼稚園時，夫妻倆帶著女兒一起參與大甲媽祖遶境活動，因為還有工作，至少走6天。當時女兒還小，丈夫就在後面騎機車跟著，女兒走累了，就坐上爸爸的機車，培養了好感情。
葉母說明，葉父今年因生病無法參與大甲媽祖遶境，女兒說就代替爸爸去祈福，她還擔心問女兒無法徒步走全程，女兒說「可以，就這樣子走！」女兒今年前後走七天，路上沒有開放鑽轎腳，女兒在媽祖鑾轎駐駕宮廟時鑽轎腳祈福。
葉父說，女兒說要徒步參與媽祖遶境，他還擔心過程會很辛苦，怕女兒吃不消，看著女兒堅毅表示，他就放心了，在女兒參與遶境這幾天，他還夢到媽祖，「叫我起床走一走，身體會比較好」。
中山醫學大學附設醫院安寧病房醫師周希諴說，他有一名病患參與遶境，送給紅布條與壓轎金，他第一個想到葉父，因為他聽到葉小妹為葉父參與遶境祈福，因此把紅布條與壓轎金轉贈給葉父。他是聽葉父說，才知道紅布條稱為「紅綵」，有大甲媽祖的加持祝佑，主要是披掛在車上行車平安的，「所以你是一輛車子，專門給家人做後勤支援」。
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