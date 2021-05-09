聽新聞
test
0:00 / 0:00

有洋蔥！小六女徒步大甲媽遶境 癌父：有夢見媽祖

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
葉姓女童為癌父參與大甲鎮瀾宮媽祖九天八夜遶境活動，步行為癌父祈福。圖／家屬提供
葉姓女童為癌父參與大甲鎮瀾宮媽祖九天八夜遶境活動，步行為癌父祈福。圖／家屬提供

安寧病房傳溫馨故事！台中葉姓國小六年級女童因父親罹癌病況惡化，住進中山醫學大學附設醫院安寧病房，無法參與大甲鎮瀾宮媽祖九天八夜遶境活動，女童在阿姨陪同下，徒步七天為父親鑽轎底、求得五色平安繩等祈福，葉父欣慰女兒「長大了」，可以獨當一面，還說有在女兒參與遶境的那幾天，有夢見媽祖。

葉母說，葉姓女童參與大甲媽祖遶境後，天天到安寧病房陪伴在葉父，跟葉父分享遶境過程點點滴滴，父女間也說了很多的話，陪伴葉父走完人生最後一哩路。

葉母指出，夫婦倆在太平經營早餐店，也是虔誠的信徒，從八年前開始，也就是女兒還念幼稚園時，夫妻倆帶著女兒一起參與大甲媽祖遶境活動，因為還有工作，至少走6天。當時女兒還小，丈夫就在後面騎機車跟著，女兒走累了，就坐上爸爸的機車，培養了好感情。

葉母說明，葉父今年因生病無法參與大甲媽祖遶境，女兒說就代替爸爸去祈福，她還擔心問女兒無法徒步走全程，女兒說「可以，就這樣子走！」女兒今年前後走七天，路上沒有開放鑽轎腳，女兒在媽祖鑾轎駐駕宮廟時鑽轎腳祈福。

葉父說，女兒說要徒步參與媽祖遶境，他還擔心過程會很辛苦，怕女兒吃不消，看著女兒堅毅表示，他就放心了，在女兒參與遶境這幾天，他還夢到媽祖，「叫我起床走一走，身體會比較好」。

中山醫學大學附設醫院安寧病房醫師周希諴說，他有一名病患參與遶境，送給紅布條與壓轎金，他第一個想到葉父，因為他聽到葉小妹為葉父參與遶境祈福，因此把紅布條與壓轎金轉贈給葉父。他是聽葉父說，才知道紅布條稱為「紅綵」，有大甲媽祖的加持祝佑，主要是披掛在車上行車平安的，「所以你是一輛車子，專門給家人做後勤支援」。

醫師周希諴（右）把大甲媽祖遶境紅布條與壓轎金，轉送給住安寧病房的葉父（左）。記者趙容萱／攝影
醫師周希諴（右）把大甲媽祖遶境紅布條與壓轎金，轉送給住安寧病房的葉父（左）。記者趙容萱／攝影
葉姓女童為癌父參與大甲鎮瀾宮媽祖九天八夜遶境活動，步行為癌父祈福。圖／家屬提供
葉姓女童為癌父參與大甲鎮瀾宮媽祖九天八夜遶境活動，步行為癌父祈福。圖／家屬提供
醫師周希諴（右）把大甲媽祖遶境紅布條與壓轎金，轉送給住安寧病房的葉父（左）。記者趙容萱／攝影
醫師周希諴（右）把大甲媽祖遶境紅布條與壓轎金，轉送給住安寧病房的葉父（左）。記者趙容萱／攝影
葉姓女童為癌父參與大甲鎮瀾宮媽祖九天八夜遶境活動，步行為癌父祈福，葉父帶著女兒求來的五色平安繩。圖／家屬提供
葉姓女童為癌父參與大甲鎮瀾宮媽祖九天八夜遶境活動，步行為癌父祈福，葉父帶著女兒求來的五色平安繩。圖／家屬提供

大甲媽祖 遶境

延伸閱讀

疫情升溫 金門迎城隍遶境是否受影響5月14日底定

全臺最長：白沙屯媽進香四百里 演出遶境「大傳奇」

春祭媽祖大典 近萬人共襄盛舉

兩岸媽祖緣天津啟動 3特點交流

相關新聞

「台中e指通」可借書 助提升申辦率

台中市府推動「數位市民平台」，目前功能有空氣品質查詢、公車動態、iBike及停車、垃圾清運等，但不少民眾反映與之前下載過...

婚宴整桌神祕嘉賓 民代合十

台中市前天有場「特別婚宴」，安排1桌「神祕嘉賓」，比主桌與長官桌還重要，原來座上嘉賓全是神明，不少民代看到座上賓都連忙把...

南投創「農好食」品牌 首波甄選伴手禮

南投縣政府與國立暨南國際大學共同推動「南投農好『食』」品牌，並辦理「好咖、好茶伴手禮甄選」活動，21日前收件截止。

彰化市烏溪伏流井趕工 5月增水3萬噸

降雨期待落空，德基水庫昨天的水位是1326.42公尺，蓄水率只剩3.12%，創歷史新低。旱象無法紓解，自來水源來自台中的...

影／婚宴1桌大咖！網友全跪了 命理師曝緣由

立委陳柏惟團隊昨天在臉書「中二小喇叭」貼文「本日跑行程逐桌敬桌遇到一整桌都是「大咖的」，並PO一張「神祕嘉賓」照片，裡頭...

最暖心油畫版畫展 20件參展作品義賣捐做公益

「情深中友」倪朝龍油畫版畫個展母親節開幕茶會今天登場，專精版畫及油畫的藝術家倪朝龍教授，是中部地區重要的藝術教育推動者，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。