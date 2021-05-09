員林母親節表揚 陪母親藤山步道踏青

彰化縣員林市公所今天在藤山步道舉辦「好客員林，桐遊趣」活動，也同時在藤山步道舉辦母親節活動，表揚46位模範母親，讓大家可以在母親節陪著媽媽到戶外走走享受天倫之樂。

參加母親節表揚活動的彰化縣長王惠美說，員林公所將母親節活動移到戶外讓大家有不同的感受，附近有員林運動公園、藤山步道，全家可帶著媽媽一起走出戶外，員林市也慢慢在蛻變，包括藤山步道，也一階段一階段逐步整理，未來縣府與公所也將持續努力，提供大家更好的生活品質。

員林市長游振雄說，藤山步道是員林的後花園，這2、3年來人潮越來越多，在王縣長的支持下，員林運動公園也於今年元月起交給市公所管理，未來也會再規劃為親子公園、寵物公園以及環保博物館等，讓市民有更好的休憩空間，而第一停車場旁經參山國家風景區管理處補助修建約700公尺的登山木棧道，讓登山長輩可以不與車爭道，且五星級廁所也即將在6月完成，也特別感謝縣府補助設置LED路燈，讓民眾晚間上來運動更安全方便。

今天表揚的包括三名縣模範母親羅朱秀袍、賴美蓉、曹月雲，而最高齡的94歲受表揚者南興里的徐楊快也由孫女為阿嬤洗腳，85歲的羅朱秀袍丈夫在50年前意外過世，她堅忍刻苦獨自扶養4名小孩長大成人。