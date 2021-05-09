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南投官產學共推「農好食」品牌 伴手禮甄選開跑

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府與國立暨南國際大學推動「南投農好『食』」品牌，辦理「好咖、好茶伴手禮甄選」活動。圖／南投縣政府提供
南投縣政府與國立暨南國際大學推動「南投農好『食』」品牌，辦理「好咖、好茶伴手禮甄選」活動。圖／南投縣政府提供

南投以農立縣，尤以茶葉聞名海內外，咖啡近年也蓬勃發展，縣府因此與國立暨南國際大學共同推動「南投農好『食』」品牌，並辦理「好咖、好茶伴手禮甄選」活動，盼提升禮盒包裝質感，並呈現南投縣農特產核心精神，21日前收件截止。

縣府農業處指出，南投縣咖啡主要產區為國姓、魚池、埔里，占全台產量種植面積約3成，茶產量及栽種面積更是全國第一，為提升咖啡與茶伴手禮質感與形象，縣府與暨南大學管院USR計畫團隊、大地計畫團隊推動「南投農好食」品牌。

農業處長陳瑞慶說，縣內農特產不僅產量穩定，甚至占國內大宗，品質更是優良，但行銷上仍有加強空間，因此透過產官學三方推動「南投農好食」品牌，呈現南投縣農特產核心精神，進行整合開發、行銷、銷售，也帶動農業及觀光產業創生。

而為提高南投好茶、咖啡能見度，「南投農好食」品牌首波活動舉辦「好咖、好茶伴手禮甄選」活動，暨大表示，該甄選以茶、咖啡官能評比、包裝美感、攜帶便利性、在地特色與市場發展性為評選標準，以達到整體聚焦與行銷效果。

暨大觀光休閒與餐旅管理學系副教授黃裕智則說，以地方產業、鄉村旅遊為焦點，第一波以「食」進行咖啡跟好茶的禮盒甄選，期盼能把「南投農好食」品牌概念深化，達到產官學合力發展地方伴手禮的目標，未來再擴及「遊」、「住」等產業。

「好咖、好茶伴手禮甄選」已經開跑，歡迎南投縣咖啡與茶業者踴躍投件，活動將於5月21日前截止收件，預計6月9日頒獎。而獲選者未來舉行相關推廣活動時，其商品將能優先獲邀露出，有興趣可洽暨大林小姐049-2987735詢問報名。

南投縣政府與國立暨南國際大學推動「南投農好『食』」品牌，辦理「好咖、好茶伴手禮甄選」活動。圖／南投縣政府提供
南投縣政府與國立暨南國際大學推動「南投農好『食』」品牌，辦理「好咖、好茶伴手禮甄選」活動。圖／南投縣政府提供

咖啡 伴手禮

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