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土地婆也過母親節 台中有信徒供奉毛線棒針賀節

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市新社區崑山土地公廟，母親節有信徒奉上康乃馨花束及毛線棒針。圖/讀者提供
台中市新社區崑山土地公廟，母親節有信徒奉上康乃馨花束及毛線棒針。圖/讀者提供

台中市新社區崑山土地公廟，今天有信徒在貢桌奉上漂亮的康乃馨花束，旁邊還有一球毛線丶兩支棒針，不少民眾覺得有趣，也好奇為何要在母親節供奉毛線與棒針？有人猜「難道要讓土地婆打毛衣？」因四下無人，無法求證。

陳姓市民今天到新社區崑山土地公廟拜拜，廟裡供桌上竟有毛線及棒針，看起來是母親節的花束擺設，除了康乃馨花束之外還有毛線及棒針，頗符合「慈母手中線」呼應母親節的意涵。

只是來往的信徒很好奇，有人猜是村民是土地婆當「契子」母親節送花束禮物表心意。

崑山土地公廟供奉土地公與土地婆，是當地民眾的信仰中心，土地公丶土地婆最早供奉在瓦厝底(陳氏樹德堂)的前院中。1927年以前迎奉現址西面三棵並生樟樹的前面用石頭砌成的石墩前，1967年興建拜亭，1970年福德祠公園化。

台中市新社區崑山土地公廟，母親節有信徒奉上康乃馨花束及毛線棒針，民眾猜要祝土地婆母親節快樂。圖/讀者提供
台中市新社區崑山土地公廟，母親節有信徒奉上康乃馨花束及毛線棒針，民眾猜要祝土地婆母親節快樂。圖/讀者提供

母親節

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