聽新聞
test
0:00 / 0:00
土地婆也過母親節 台中有信徒供奉毛線棒針賀節
台中市新社區崑山土地公廟，今天有信徒在貢桌奉上漂亮的康乃馨花束，旁邊還有一球毛線丶兩支棒針，不少民眾覺得有趣，也好奇為何要在母親節供奉毛線與棒針？有人猜「難道要讓土地婆打毛衣？」因四下無人，無法求證。
陳姓市民今天到新社區崑山土地公廟拜拜，廟裡供桌上竟有毛線及棒針，看起來是母親節的花束擺設，除了康乃馨花束之外還有毛線及棒針，頗符合「慈母手中線」呼應母親節的意涵。
只是來往的信徒很好奇，有人猜是村民是土地婆當「契子」母親節送花束禮物表心意。
崑山土地公廟供奉土地公與土地婆，是當地民眾的信仰中心，土地公丶土地婆最早供奉在瓦厝底(陳氏樹德堂)的前院中。1927年以前迎奉現址西面三棵並生樟樹的前面用石頭砌成的石墩前，1967年興建拜亭，1970年福德祠公園化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言