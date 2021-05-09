土地婆也過母親節 台中有信徒供奉毛線棒針賀節

台中市新社區崑山土地公廟，今天有信徒在貢桌奉上漂亮的康乃馨花束，旁邊還有一球毛線丶兩支棒針，不少民眾覺得有趣，也好奇為何要在母親節供奉毛線與棒針？有人猜「難道要讓土地婆打毛衣？」因四下無人，無法求證。

陳姓市民今天到新社區崑山土地公廟拜拜，廟裡供桌上竟有毛線及棒針，看起來是母親節的花束擺設，除了康乃馨花束之外還有毛線及棒針，頗符合「慈母手中線」呼應母親節的意涵。

只是來往的信徒很好奇，有人猜是村民是土地婆當「契子」母親節送花束禮物表心意。