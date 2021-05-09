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德基水庫蓄水率剩3.21% 創歷史新低

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
德基水庫蓄水率今天只剩3.21%。圖／民眾提供
德基水庫蓄水率今天只剩3.21%。圖／民眾提供

眾所期待昨天的降雨，最後期待落空，德基水庫也恢復供水給下游，水庫水位今天1326.42公尺，蓄水率只剩3.21%，創歷史新低，大甲溪發電廠人員希望梅雨季節快下雨，且下在集水區。

德基水庫今天的進水量每秒3立方公尺、出水量每秒7立方公尺，持續入不敷出，因久未下雨，或山區雨量少，德基水庫水位持續下降，經濟部水利署中區水資源局本月4日要求大甲溪發電廠暫停供應德基水庫的水到下游，德基水庫水位一度不降反升，但6日中午12點再度恢復供水給下游民生使用，德基水庫水位又下降。

德基水庫5日的1327.12公尺，今天降到1326.42公尺，蓄水量只剩3.21%，創歷史新低，前幾天蓄水率3.4到3.6%間。

梅雨

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