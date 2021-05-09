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供水救援投手上場 彰化預定5月底前增供3萬噸伏流水

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
為紓解水荒，在台水公司日夜趕工下，彰化市烏溪河濱廠伏流井五月初已供水1萬噸，並希望在五月底再增加兩萬噸，解決供水燃眉之急。圖／台水公司提供
為紓解水荒，在台水公司日夜趕工下，彰化市烏溪河濱廠伏流井五月初已供水1萬噸，並希望在五月底再增加兩萬噸，解決供水燃眉之急。圖／台水公司提供

旱象遲遲無法紓解，北彰化依舊維持「供五停二」，但一些用戶卻抱怨「早停晚供」，實際不止停到3天，台水公司第11區管理處表示，除了台中供水減少，又遇到減壓時段，少數管線末端或高地帶地區確實復水會較晚。好消息是烏溪伏流井第一期1萬噸在五月初已經供水，月底再拚第二期2萬噸，應該可以改善。

從4月6日起，彰化縣列入「停二供五」輪流分區供水地區，包括彰化市、和美鎮6個里及花壇鄉白沙、岩竹村，每周二、三停止供水。迄今一個月，雖然水公司提供50多處供水站，消防局及軍方也動用消防水車協助載水，儘量供應需求，但隨著天氣變熱，用水量增加，很多住戶抱怨，在周一晚間就已被停水，預定周四零時復水，到傍晚往往一滴水也沒來。

水公司第11區管理處表示，在未限水之前，台中供應北彰化每天8萬噸，但隨著限水政策實施，逐漸遞減，在水荒加劇下，減幅又更大，進而推遲北彰化復水時間，但在中午前仍可正常供水，不過，在中午12時到下午4時、 晚間10時到12時仍是減壓供水時段，在復水後，一些管線末端或高地帶地區即可能抽不到水，在傍晚以後才會有水用。

在水荒暫時無法紓解下，伏流水在現階段成為救命活水，彰化市烏溪福田廠伏流井到去年供水1.5萬噸，經濟部水利署及台水公司今年又積極開發彰化市烏溪河濱廠，其中第一期已在5月初已供水1萬噸，並再日夜加緊趕工，希望在五月底再增加兩萬噸，六月再一萬噸，達到4萬噸的目標，解決用水燃眉之急。

不過，台水公司第11區管理處處長曾良琳表示，在缺水期間，水公司會盡量調配水源及滿足供水需求，但最近天氣轉熱，用水量激增，仍希望民眾節約用水，共度缺水難關。

為紓解水荒，在台水公司日夜趕工下，彰化市烏溪河濱廠伏流井五月初已供水1萬噸，並希望在五月底再增加兩萬噸，解決供水燃眉之急。圖／台水公司提供
為紓解水荒，在台水公司日夜趕工下，彰化市烏溪河濱廠伏流井五月初已供水1萬噸，並希望在五月底再增加兩萬噸，解決供水燃眉之急。圖／台水公司提供
為紓解水荒，在台水公司日夜趕工下，彰化市烏溪河濱廠伏流井五月初已供水1萬噸，並希望在五月底再增加兩萬噸，解決供水燃眉之急。圖／台水公司提供
為紓解水荒，在台水公司日夜趕工下，彰化市烏溪河濱廠伏流井五月初已供水1萬噸，並希望在五月底再增加兩萬噸，解決供水燃眉之急。圖／台水公司提供
為紓解水荒，在台水公司日夜趕工下，彰化市烏溪河濱廠伏流井五月初已供水1萬噸，並希望在五月底再增加兩萬噸，解決供水燃眉之急。圖／台水公司提供
為紓解水荒，在台水公司日夜趕工下，彰化市烏溪河濱廠伏流井五月初已供水1萬噸，並希望在五月底再增加兩萬噸，解決供水燃眉之急。圖／台水公司提供

限水

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