影／百對老夫妻穿上婚紗甜蜜走秀 尪某情讓人動容
彰化縣埔鹽鄉大有社區發展協會今天在陳家古厝舉辦「幸福彰化，愛在埔鹽」活動，百對各社區阿公阿嬤穿著帥氣的西裝與美麗的婚紗走紅毯，緊牽著彼此的手再美麗一次，讓大家見證長輩們歷久彌新的尪某情。
彰化縣長王惠美、埔鹽鄉長許文萍、大有社區理事長李廣瑾、世界和平統一家庭聯合會彰化分會會長蔡瓊如、立委謝衣鳯、埔鹽鄉代表會主席施春貴等人也出席見證百對尪某婚紗活動。
王惠美說，現場百對長者在人生道路上互相扶持是讓人最感動的，結婚多年後仍緊牽著彼此的手，臉上洋溢著幸福的表情，實在難得，也應證了白頭偕老的諾言，讓人動容，更是年青人的典範，社區用這樣特別的方式慶祝母親節，她也祝福全天下媽媽母親節快樂。
昨天百對長輩穿著婚紗一起喝交杯酒，有八十幾歲的老先生只能彎著腰和妻子頭頂頭進行甜蜜儀式，家人在一旁還擔心兩老在烈日下站不久，頻頻貼心扇風，但兩人仍笑得很開心。
天盛村86歲的黃璜20歲就與妻子陳彩鳳結婚，兩人結婚逾一甲子，黃璜說，早期結婚哪有這種場面？穿這樣？再度穿婚紗陳彩鳳說很開心，兩人說，夫妻相處之道就是要互相包容，床頭吵床尾和，今天生氣，明天又好了。
埔鹽鄉長許文萍說，以往長輩結婚時不是媒介就是童養媳，大多沒有穿過婚紗，甚至其中一對都已經90多歲了，工作人員一早起為他們化妝，穿的漂漂亮亮，讓他們圓夢，長輩們特別開心。
李廣瑾說，年輕人不婚者很多，所以與世界和平統一家庭聯合會合辦今天活動，讓年輕人想婚、生小孩，讓彰化縣、埔鹽鄉都能更好、更美滿。
社會處長王蘭心說，為照顧長者，縣府推出65歲以上長者敬老眼鏡補助、興建「綜合型長照社福大樓」、成立290個「社區照顧關懷據點」、發行乘車補助的「長青幸福卡」以及設立「不老健身房」、「長青學苑」；也為了降低年輕人對兒女的照顧負擔，設托育資源中心，並規劃辦理公設民營托嬰中心，建置非營利幼兒園與準公共幼兒園等，期望打造彰化成為幸福宜居的好地方。
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