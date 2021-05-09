慈濟三節合一 南投、草屯、埔里3地上千人同浴佛

為慶祝佛誕節、母親節、慈濟日，慈濟基金會今在南投市、埔里、草屯3地同步舉辦「三節合一浴佛典禮」，更因全球疫況仍未緩解，活動中除浴佛，更為台灣、世界祈祝福安，盼疫情早日消弭，後續將啟動「行動浴佛」深入社區傳達善念。

慈濟基金會指出，每年5月的第二個周日是母親節，也是全球慈濟日，因此在今天結合同月佛誕日辦理「三節合一浴佛典禮」，浴佛淨心，有別於往年，今年考量疫情，現場除採實名制，更透過視訊同步連線浴佛，也開放民眾登記自由浴佛。

其中，南投縣今在南投、草屯及埔里3地聯絡處同步辦理共湧入近２千人同浴佛，活動中由典禮組供燈、花，由志工領唱誦佛號禮敬諸佛，一起為台灣祈福，為世界祈安，南投聯絡處還準備650盒壽桃、康乃馨與眾結緣，祝福母親節快樂。

但從去年至今，全球面對新冠疫情持續蔓延，世界紛擾不斷，慈濟基金會表示，每個人心中都有一尊清淨的自性佛，人人要提起善念，學習佛陀慈悲與智慧，與人為善，與萬物為善，藉由浴佛典禮的因緣，祈願疫情早日消弭，世界祥和共善。

慈濟草屯聯絡處更表示，除了今天舉辦浴佛，活動後也開放民眾自由浴佛，日後更會走入各社區辦理「行動浴佛」的方式，廣邀鄰里居民浴佛祈福，感念佛恩、父母恩、眾生恩，學習菩薩精神，將愛心化為行動即時付出，以善以愛祥和人間。