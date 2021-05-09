中市西屯文修停車場 周邊條公車路線5月10日起微調

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市交通局調整西屯區文修停車場周邊，8條公車動線。圖/台中市交通局提供
台中市交通局調整西屯區文修停車場周邊，8條公車動線。圖/台中市交通局提供

台中市西屯區文修停車場周遭商圈、住宅區近年蓬勃發展，交通局為解決當地交通車流問題，5月10日起調整文修停車場周邊8條公車行駛動線，及文修公園周邊停車格位配置，另增加4格公車待班空間，維護當地交通安全。

交通局長葉昭甫表示，早年為加強文修停車場與逢甲商圈的停車轉乘服務，行經僑光科技大學周邊公車路線調整延伸至文修停車場。近年來文修停車場周遭商圈、住宅區蓬勃發展，交通局通盤檢討路線，協調地方民意及各客運業者配合，以不影響民眾搭乘權益為前提進行調整，提升整體道路安全。

交通局表示，調整的公車路線中，5、33、35、160、199、354、358路往文修停車場方向，仍維持以文修公園北側漢翔路的「文修停車場」站為終點，但發車起點調整至文修公園南側福興路的「集福堂」站，行駛動線由原本「漢翔路-黎明路」調整為「福星路-黎明路」。

另因應中央公園啟用，周邊建設逐漸發展，民眾至此休憩、旅遊的乘車需求日益增多，因此25路行駛動線改調整為「黎明路-凱旋路」，並增加停靠「黎明福星北路口」、「黎明僑大三街口」、「黎明僑大六街口」及「凱旋敦化路口」站，強化中央公園聯外大眾運輸服務。

交通局表示，考量公車停等待班需求，將「集福堂」站公車候車亭位置，由靠近烈美街口調整至接近西苑路口，並將周邊車格改為公車停車格，改善公車停放秩序，滾動檢討。

此次調整的8條公車路線相關資訊可使用台中公車APP、公車動態資訊系統( http://citybus.taichung.gov.tw )即時掌握公車位置，節省候車時間。(5/9*13)*交通局

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