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母親節台中慈濟醫院戶外浴佛 防疫中祝禱疫情消弭

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
邱姓男子（左二）今天在浴佛節中許願，手術治療順利能繼續當志工。圖／台中慈濟醫院提供
邱姓男子（左二）今天在浴佛節中許願，手術治療順利能繼續當志工。圖／台中慈濟醫院提供

台中慈濟醫院今天舉辦戶外浴佛活動，防疫聲中同步為世界疫情祈福，醫院人員眷屬和病患共200多人參加，敬虔祝禱所有人安度疫疾，回到平安喜樂。

5月第二個周日是母親節、佛誕節，也是全球慈濟日三節合一的日子，今天因疫情影響，台中慈濟醫院今天的浴佛活動選在大廳外空間，人人戴口罩防疫。引導典禮的醫護團隊身著白袍，在花蓮靜思精舍兩位師父帶領下，場面莊嚴。

浴佛隊伍中有許多住院病人，吳女胸前懷抱一歲兒子，小男娃過程中十分安定，她說，以前參與浴佛都很感動，浴佛這天跟孩子生日很近，帶孩子來體驗，也把祝福送給他；住院的邱男下周將接受脊椎手術，妻子陪同推著輪椅參與浴佛，向菩薩許願，一切平安順利，未來能繼續當志工；90歲羅姓阿嬤由看護陪同出席，她說要祈求大家都平安。

「每年這個時間都是最溫暖的時刻」，台中慈濟醫院長簡守信說，這一天最能讓人感受世界互動的愛，希望藉浴佛，把互動的愛擴及所有地方，心口合一祝福全球在苦難中的人們，並把善念化為實際行動；他表示，疫情再起，場地移到戶外，除了升高防疫等級，更希望同仁沈澱心情，用更嚴謹、更寬廣的心，把慈悲的心願上達諸佛天聽，期待印度等疫情日益嚴重的地區，早日弭平災疫。

台中慈濟醫院副院長莊淑婷說，變種病毒來臨的此刻，祈禱醫護人員把關做好自身防疫，保護自己、家人與會眾，她鼓勵大眾面對疫情，響應證嚴法師推動的「非『素』不可」，加入茹素行列，身安、心安，天下無災難，回歸祥和社會。

吳姓女子今天帶著一歲兒子參加浴佛，將祝福送給他。圖／台中慈濟醫院提供
吳姓女子今天帶著一歲兒子參加浴佛，將祝福送給他。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院防疫升級，今天將浴佛典禮移到戶外。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院防疫升級，今天將浴佛典禮移到戶外。圖／台中慈濟醫院提供

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