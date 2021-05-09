母親節台中慈濟醫院戶外浴佛 防疫中祝禱疫情消弭

台中慈濟醫院今天舉辦戶外浴佛活動，防疫聲中同步為世界疫情祈福，醫院人員眷屬和病患共200多人參加，敬虔祝禱所有人安度疫疾，回到平安喜樂。

5月第二個周日是母親節、佛誕節，也是全球慈濟日三節合一的日子，今天因疫情影響，台中慈濟醫院今天的浴佛活動選在大廳外空間，人人戴口罩防疫。引導典禮的醫護團隊身著白袍，在花蓮靜思精舍兩位師父帶領下，場面莊嚴。

浴佛隊伍中有許多住院病人，吳女胸前懷抱一歲兒子，小男娃過程中十分安定，她說，以前參與浴佛都很感動，浴佛這天跟孩子生日很近，帶孩子來體驗，也把祝福送給他；住院的邱男下周將接受脊椎手術，妻子陪同推著輪椅參與浴佛，向菩薩許願，一切平安順利，未來能繼續當志工；90歲羅姓阿嬤由看護陪同出席，她說要祈求大家都平安。

「每年這個時間都是最溫暖的時刻」，台中慈濟醫院長簡守信說，這一天最能讓人感受世界互動的愛，希望藉浴佛，把互動的愛擴及所有地方，心口合一祝福全球在苦難中的人們，並把善念化為實際行動；他表示，疫情再起，場地移到戶外，除了升高防疫等級，更希望同仁沈澱心情，用更嚴謹、更寬廣的心，把慈悲的心願上達諸佛天聽，期待印度等疫情日益嚴重的地區，早日弭平災疫。