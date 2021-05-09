南投埔里騎車新玩法 單車定向越野探索台灣之心

南投縣埔里鎮今年獲選「台灣經典小鎮3.0」，為響應2021年是自行車旅遊年，當地將單車結合定向越野概念，近期在5月份周末假日推出「單車定向－探索台灣之心」活動，要遊客自行騎車探索限定地點，完成集章則能兌換通關小禮。

埔里鎮公所指出，今年是台灣自行車旅遊年，除了水保局南投分局、日管處與日月潭觀光圈合作辦理「台灣之心軸線雙B城鎮系列活動」，公所也因此特别規劃「B&B」遊程，而雙B指的就是「單車（Bike）」與「蝴蝶（Butterfly）」。

而在台灣之心軸線與雙B遊程中，公所與地方青年利用5月份的周末假日推出「單車定向－探索台灣之心」活動，透過遊客組隊參加，使用主辦方提供的定向地圖，自行騎車探索15處限定地點，為單純的單車活動增添趣味性。

「單車定向」活動主辦人陳巨凱說，定向越野是在野外利用地圖等指引工具，透過不同形式去完成路程或目標，參與者必須在檢查點留下標記，他們因此將此精神與自行車活動結合，並規劃符合台灣之心－埔里元素的地圖，讓遊客騎車闖關。

該單車活動1組可有2至6人，行前會發給定向地圖，各組依循地圖指示將能繞騎「台灣中心」騎1圈，途中將行經15個具有地方元素的檢查點，各點均有代表埔里生活的形容詞，成功蒐集12處檢查點印章，就能獲通關小禮「運動頭巾」。