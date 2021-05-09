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中市幸福企業釋出50中高齡職缺 月薪26K到36K快報名！

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市輔導缺工廠商，提供中高齡職缺，解決缺工問題。圖/台中市勞工局提供
台中市輔導缺工廠商，提供中高齡職缺，解決缺工問題。圖/台中市勞工局提供

台中市政府勞工局5月14日下午2點到5點，與單車避震器龍頭「瑞士商弗克司台灣分公司」合作，舉辦中高齡職場參訪及徵才活動，釋出50名職缺，包括組裝技術員及倉管員。

勞工局表示，當天企業簡報公司制度與福利丶解說目前產業現況，現場提供面試機會，釋出職缺與薪資為組裝技術員2萬6000元至2萬9000元，以及倉管員3萬2000元至3萬6000元。

勞工局長張大春表示，企業缺工已成常態，市府籲善用中高齡人力來填補企業需求，今年特別針對缺工廠商提供進場輔導措施。

他表示，以瑞士商弗克司為例，由產業專家針對現場流程、工作環境、工作條件、世代工作合作及職務再設計等面向，提出建議及持續追蹤改善，營造友善中高齡勞工的職場環境，辦理參訪徵才活動，提供工作職缺。

弗克司台灣廠總經理曹建偉強調，弗克司廠房採美式作風，重視員工福利與健康生活，每日免費提供員工健康午餐、每年全額補助員工施打流感疫苗、免費年度健康檢查，並經常舉辦自行車及瑜伽等紓壓活動，促進員工身心健康。

弗克司今年目標為招募50位中高齡勞工，針對中高齡勞工就業需求，改善公司職場環境與作業流程，加強世代工作合作模式，歡迎熱愛運動或有意投入自行車產業的夥伴加入。

台中市就業服務處指出，弗克司曾獲勞動部工作生活平衡獎、中市府幸福企業獎，工作環境良好，此次職場參訪體驗徵才活動採事先報名、全程免費並提供接駁車定點接送。

有興趣的民眾可至豐原就業服務站（豐原區社興路37號）及市府就業服務台（西屯區台灣大道99號）臨櫃報名，報名期間自即日起至5月11日止（額滿提早截止報名）報名時可先投遞履歷，當天將依現場狀況優先安排面試。

相關活動資訊，請上台中市就業服務處網站 https://www.eso.taichung.gov.tw/2491761/post )查詢，或電話洽詢豐原就業服務站紀小姐04-25271812分機329，或市府就業服務台鍾小姐04-22289111分機35654。

職場 徵才活動

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