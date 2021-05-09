中市幸福企業釋出50中高齡職缺 月薪26K到36K快報名！

現今社會普遍低薪的環境，不少年輕人幾乎都成了月光族，因此大部分的人都希望有加薪或升遷的機會，來提升自己的生活品質。日前就有一名女網友在PTT中PO文提到，她認真工作了好幾年月薪從一開始的22K升到現在的40K，長期目標是月薪能到80K，於是她就好奇詢問廣大網友「月薪8萬是什麼感覺？」

2021-05-08 15:14