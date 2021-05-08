明天母親節 康乃馨價格回穩買到賺到

明天是母親節，應景花卉康乃馨的批發價回穩，每把均價42至50元，跟10天前相比，已經回到平日價格，鮮花品質優良又價格親民，全國康乃馨最大產地的田尾鄉，鄉公所和郷農會希望民眾多買鮮花送母親表孝心，又能幫助台灣農業。

彰化縣花卉生產合作社今天拍賣各式花卉，康乃馨紅色、混色、粉色系列的拍賣行情較好，橙色和紫色系列相較為低，均價落差10元至15元，除了紫色系列沒賣完，其餘色系全數被承銷人競標買走。

明天就是母親節，零售花價沒下跌，依品質不同，一枝多朵康乃馨花束每把150元至250元，單枝康乃馨行情較好，每枝25元至40元，進口單朵康乃馨經簡易包裝，每朵50元起跳。

田尾鄉康乃馨品種以一枝多朵的品系為主，農民栽種技術普遍在水準之上，大多克服缺水難題，除了花形、花色不變，還種出花莖長48公分以上的康乃馨，符合鄉農會保價收購的標準。

田尾鄉農會今天表示，母親節來了，機關團體該買都買了，花店也都批購得差不多，今、明天再補貨一下即可，市場需求逐漸疲軟，價格從每把近100元的高檔回到親民價，母親節當天花店一定會反映進價成本，請消費者多多買花當禮品。