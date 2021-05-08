社會送暖！父昏迷小姊弟夜市賣小米酥社區團購破千包

台中一對分別就讀國二與小六的蔡家小姊弟因蔡父腦幹出血昏迷，央求阿嬤帶他們到夜市賣小米酥分擔家計，豐邑機構得知後，發動公司與社區團購，不到兩天訂購破千包，姊弟倆特地在母親節前夕寫感謝信，送給媽媽與奶奶，以及社會善心人士。

另外，大里區60歲胡姓阿嬤要照顧臥床的丈夫，以及分別讀國一、小五的外孫女，立委何欣純今天上門拜訪，送上健康護腰枕、健康食品及「鬼滅」鉛筆袋，祝胡阿嬤母親節快樂。胡阿嬤樂觀以對，「生活很辛苦，但還是要勇敢面對走下去。」大孫女也很懂事，還會幫忙檢查妹妹功課。

蔡父今年3月在太原夜市擺攤時，因腦幹出血陷入昏迷，至今仍在加護病房，蔡家頓失主要收入，加上龐大醫藥費，陷入愁雲慘霧中。蔡家姊弟看到蔡母在學校任臨時清潔雇員很辛苦，央求阿嬤帶他們到夜市擺攤賣小米酥分攤家計。

豐邑機構說明，得知蔡家處境後，發動公司員工與社區住戶團購小米酥，不到兩天，訂購破千包，還在持續增加中。