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社會送暖！父昏迷小姊弟夜市賣小米酥社區團購破千包

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
蔡小弟寫信感謝社會愛心人士伸援與幫助。記者趙容萱／翻攝
蔡小弟寫信感謝社會愛心人士伸援與幫助。記者趙容萱／翻攝

台中一對分別就讀國二與小六的蔡家小姊弟因蔡父腦幹出血昏迷，央求阿嬤帶他們到夜市賣小米酥分擔家計，豐邑機構得知後，發動公司與社區團購，不到兩天訂購破千包，姊弟倆特地在母親節前夕寫感謝信，送給媽媽與奶奶，以及社會善心人士。

另外，大里區60歲胡姓阿嬤要照顧臥床的丈夫，以及分別讀國一、小五的外孫女，立委何欣純今天上門拜訪，送上健康護腰枕、健康食品及「鬼滅」鉛筆袋，祝胡阿嬤母親節快樂。胡阿嬤樂觀以對，「生活很辛苦，但還是要勇敢面對走下去。」大孫女也很懂事，還會幫忙檢查妹妹功課。

蔡父今年3月在太原夜市擺攤時，因腦幹出血陷入昏迷，至今仍在加護病房，蔡家頓失主要收入，加上龐大醫藥費，陷入愁雲慘霧中。蔡家姊弟看到蔡母在學校任臨時清潔雇員很辛苦，央求阿嬤帶他們到夜市擺攤賣小米酥分攤家計。

豐邑機構說明，得知蔡家處境後，發動公司員工與社區住戶團購小米酥，不到兩天，訂購破千包，還在持續增加中。

蔡家姊弟特地在母親節前夕以社區送的創意紅包袋寫感謝信，送給媽媽跟奶奶，也寫信感謝社會的愛心「謝謝大家幫助了此刻站在人生跑道上手足無措的我，真的很感謝！」「現在的心情就像前幾天贏了足球比賽一樣開心歐~」

蔡家小姊（左）弟（中）因蔡父昏迷，央求阿嬤（右）帶他們到夜市賣小米酥，分擔家計。記者趙容萱／翻攝
蔡家小姊（左）弟（中）因蔡父昏迷，央求阿嬤（右）帶他們到夜市賣小米酥，分擔家計。記者趙容萱／翻攝
大里區60歲胡姓阿嬤（中）要照顧臥床的丈夫，以及2名外孫女，立委何欣純（右）今天上門拜訪，送上母親節禮物，祝胡阿嬤母親節快樂。圖／何欣純提供
大里區60歲胡姓阿嬤（中）要照顧臥床的丈夫，以及2名外孫女，立委何欣純（右）今天上門拜訪，送上母親節禮物，祝胡阿嬤母親節快樂。圖／何欣純提供
蔡家姊姊寫信感謝社會愛心人士伸援與幫助。記者趙容萱／翻攝
蔡家姊姊寫信感謝社會愛心人士伸援與幫助。記者趙容萱／翻攝

阿嬤 母親節 夜市

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