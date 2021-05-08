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影／台中移工防疫不鬆懈 勞工局印4國語言文宣加強宣導

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市勞工局長張大春今天率隊至東協廣場周邊，以簡單圖示及印有多國語言的宣導海報，提醒移工防疫不能鬆懈。記者喻文玟／攝影
台中市勞工局長張大春今天率隊至東協廣場周邊，以簡單圖示及印有多國語言的宣導海報，提醒移工防疫不能鬆懈。記者喻文玟／攝影

近期國際、國內新冠肺炎疫情又升溫，台中市勞工局長張大春今天率隊至東協廣場周邊，以簡單圖示及印有多國語言的宣導海報，提醒移工防疫不能鬆懈。勞工局印製英文、越南文、印尼文、泰文4國等語言的防疫宣導文宣，透過仲介公司向移工宣導，也張貼在移工常聚集的地點。

全國移工超過71萬人，台中市就有10萬6000多人，是全台移工人數第二多的城市，假日因交通便利，吸引中部鄰近縣市移工到台中聚會，東協廣場、台中公園、台中火車站是移工較常聚集的地點。

勞工局長張大春說，台灣移工主要來自越南、印尼、菲律賓及泰國，台中市的移工產業類以越南籍為主、社福類以印尼籍為主，疫情爆發前，假日時東協廣場移工人數上千人，這1年多來疫情爆發，持續在東協廣場周邊宣導，已明顯減少聚集人數。

台中市以4國語言宣導移工「勤洗手、戴口罩」，提醒保持社交距離，進入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關等八大類場所也應佩戴口罩。

移工如有身體不適請立即就醫，或撥打1922防疫專線或1955勞工諮詢申訴專線尋求協助，相關多國語言防疫宣導資訊，可至台中市政府勞工局網站： https://www.labor.taichung.gov.tw/ 勞工服務的特殊身分勞工專區查詢。

台中市勞工局長張大春今天率隊至東協廣場周邊，以簡單圖示及印有多國語言的宣導海報，提醒移工防疫不能鬆懈。記者喻文玟／攝影
台中市勞工局長張大春今天率隊至東協廣場周邊，以簡單圖示及印有多國語言的宣導海報，提醒移工防疫不能鬆懈。記者喻文玟／攝影

移工 台中市 語言

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