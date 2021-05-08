倒數獻唱 台中市民歌清韻合唱團美聲傳溪湖糖廠　

由南亞工專校友組成的台中市民歌清韻合唱團，今天到彰化縣溪湖糖廠為地方弱勢團體獻唱，美好歌聲流動在糖廠停車場，舒解立夏後的午後燥熱，募款所得將捐贈彰化縣公益團體和溪湖基督教YMCA課後輔導班。

台中市民歌清韻合唱團是一群愛好民歌的南亞工專「五年級」校友成立，長期巡演，所得捐贈天主教德蘭啟智中心，14年先後捐款逾150萬元，愛的力量不容小覷。彰化縣大竹里辦公室透過縣長王惠美縣長辦公室、立法委員謝衣鳳辦公室，為「溪湖鎮大竹里弱勢家庭子女課後照顧服務據點」擔任志工，今天借用溪湖糖廠舉辦露天演唱會，高唱眾人耳熟能詳的「木棉道」等民歌。

溪湖里長何炳樺表示，台中市民歌清韻合唱團明天將到南投草屯工藝文化館，為南投家扶中心作募款表演，即將暫停草屯的表演，10日（星期一）上午到彰化縣溪州鄉聖智啟智中心演唱，合唱團繼續到各地為公益開唱。